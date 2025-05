Nelle prossime puntate di Tradimento, Tarik tornerà alla carica con Güzide, proprio dopo che la donna avrà sposato Sezai. Incapace di accettare che sia ormai la moglie di un altro, le farà una dichiarazione d’amore in televisione, gesto che farà infuriare Sezai, al punto da minacciare di ucciderlo.

Tarik scopre che Dündar è suo figlio e propone a Güzide di andare a Eşmeli, ma lei rifiuta

Tarik resterà un po' sconvolto quando scoprirà che Güzide è veramente convolata a nozze con Sezai. Nemmeno il tempo di metabolizzare la notizia, che riceverà una telefonata dal laboratorio di analisi genetiche, in cui gli verrà detto che, per il 99,9%, Dündar è figlio suo e di Güzide.

Tarik non perderà tempo e, dopo aver telefonato a Güzide, si precipiterà subito a casa sua, forse anche contento di "sabotare" una giornata per lei tanto importante, visto che ha sposato Sezai. Le proporrà di andare subito a Eşmeli per parlare con il ragazzo, ma lei non ne avrà la benché minima intenzione, anche perché non saprà come approcciarsi a lui, visto che Dündar non ha una buona opinione di lei.

Güzide affronta Dündar da sola e lo lascia senza parole

Passeranno i giorni e Güzide rifletterà sul da farsi. Dopo averne parlato con Ozan, sceglierà di prendersi le sue responsabilità e di andare a Eşmeli per parlare con Dündar. Il ragazzo, inizialmente, si mostrerà scontroso. Si calmerà soltanto quando Güzide gli mostrerà i risultati del test del Dna.

Lui resterà basito, mentre la donna se ne andrà via, senza voler sentire da lui una parola in merito.

Il giorno seguente, Tarik andrà in ufficio da Güzide, chiedendole cosa fare con Dündar. "Ci ho già pensato io, sono andata a Eşmeli per parlargli", dirà Güzide. Tarik, forse, si sentirà un po' risentito per quello che è successo e ne combinerà una delle sue.

Tarik in tv dichiara il suo amore a Güzide

Più tardi, chiamerà Güzide. "Svelta, metti su Stv, parlerò della storia di Dündar. La giornalista me l'ha chiesto e non sono riuscito a dire di no", dirà Tarik. Güzide si innervosirà parecchio, anche perché non avrebbe voluto che Tarik parlasse di questa cosa in televisione.

Tutti si riuniranno a guardare quel programma.

Ci sarà anche Sezai, che, insieme a Güzide, sentirà Tarik prima parlare della storia di Dündar, poi lascerà da parte l'argomento per lanciarsi in una dichiarazione d'amore nei confronti di Güzide. "So che non sono stato un buon esempio per la nostra famiglia, ma se tu mi perdonassi e mi dessi una seconda possibilità, sono sicuro che le cose andrebbero meglio", dirà Tarik con il viso da cane bastonato. Tutte quelle parole al miele faranno arrabbiare parecchio Sezai. "Basta, se continua così lo uccido", dirà visibilmente arrabbiato, visto che si renderà conto che Tarik non nutre una briciola di rispetto per il suo matrimonio con Güzide.