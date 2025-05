Nelle nuove puntate di Tradimento, Oylum, stanca delle continue manipolazioni di Mualla, le rivelerà che il piccolo Can non è il figlio di Behram, ma di Tolga. La reazione della signora Dicleli sarà del tutto inaspettata: sorprenderà la nuora confessandole che sapeva già tutto.

Ozan capisce di essere stato ingannato da Zelis, Mualla la fa arrestare

Il coinvolgimento di Zelis nell’omicidio di Behram verrà scoperto da Mualla. Appena quest’ultima tenterà di impedire alla ragazza di fuggire dal paese, ci sarà l’intervento di Ilknur, che verrà ferita gravemente dalla figlia.

A seguito della fuga di Zelis, Ozan si renderà conto di essere stato ingannato: gli ha fatto credere che Behram avesse cercato di abusare di lei.

Dopo qualche giorno, servendosi dell'aiuto dei suoi uomini, Mualla farà arrestare Zelis con l’accusa di essere la mandante dell’attentato contro suo figlio Behram. Ilknur chiederà a Tarik di far scagionare sua figlia, minacciando di consegnare alla polizia il filmato che lo incastra nell’omicidio di un suo complice. La donna non riuscirà nel suo intento: si accorgerà che l’avvocato ha cancellato il video incriminato dal suo cellulare durante il suo ricovero in ospedale.

Mualla minaccia di fare del male a Tolga

Mualla tratterà ancora più male Oylum perché saprà che ha fatto breccia nel cuore di suo nipote Kahraman.

Inoltre, le impedirà ancora una volta di tornare a vivere con sua madre Guzide. A quel punto, per farle cambiare idea, Oylum troverà il coraggio di dirle che il vero padre di suo figlio Can è il suo ex fidanzato. Tolga. Ma Mualla, però, sorprenderà la nuora, dicendole che sapeva già che il bambino non era suo nipote: l'ha sottoposto al test del Dna dopo la nascita.

Tuttavia, la signora Dicleli, oltre a fare presente a Oylum di considerare Can come se fosse suo nipote, minaccerà di fare del male a Tolga se dovesse far venire alla luce la verità sulla paternità del bambino. Nonostante ciò, la ragazza incontrerà il suo ex, ma soltanto per metterlo in guardia da un piano di Mualla per incastrarlo per una questione legata alla mafia coreana.

Mualla ha costretto Oylum a trasferirsi da lei

La tensione tra Mualla e Oylum ha raggiunto il culmine. Dopo il secondo rapimento del bambino da parte della suocera, la ragazza si è resa conto che l'unico modo per proteggerlo era quello di tornare a vivere a casa dei Dicleli. Poco dopo, Tolga ha scoperto che Oylum ha sacrificato il loro amore per salvargli la vita, per aver sposato Behram sotto ricatto.