Numan perderà la vita nelle prossime puntate di Tradimento e Sezai escluderà Guzide dal funerale, vivendo da solo questo momento.

Le anticipazioni rivelano che Sezai informerà Guzide della morte del suo grande amico solo dopo i funerali e la donna sarà perplessa. Guzide ignorerà che Sezai ha scoperto che Ipek voleva toglierle la vita e per questo si sente in colpa nei suoi confronti.

Sezai profondamente deluso da Ipek

Le anticipazioni di Tradimento raccontano che a pochi passi dal matrimonio, Sezai e Guzide sembreranno lontani come non mai. Tutto avrà inizio quando Sezai scoprirà che sua figlia Ipek ha tentato di investire Guzide per toglierle la vita.

L'uomo non dirà nulla alla sua compagna e non denuncerà la ragazza, ma si limiterà a rimproverarla. Tra padre e figlia ci sarà un durissimo scontro e Sezai accuserà Ipek di essere una criminale, ma lei gli rinfaccerà di aver pensato sempre a Guzide causando l'infelicità della sua famiglia. Con questo peso sul cuore, Sezai non se la sentirà di stare molto tempo con Guzide, perché si sentirà in torto nei suoi confronti. L'uomo riceverà una telefonata che lo informerà delle pessime condizioni di Numan che ha avuto un'emorragia cerebrale. Sezai partirà subito per raggiungere il suo amico fraterno e non avvertirà Guzide che proverà a chiamarlo inutilmente. Sezai risponderà alla telefonata solo in un secondo momento, quando sarà già in macchina e in viaggio.

"Vado ad Avanos", dirà, "Numan ha avuto un'emorragia cerebrale ed è grave". Guzide chiederà di poterlo raggiungere, ma Sezai le dirà che non c'è bisogno e la terrà aggiornata.

La strana distanza di Sezai con Guzide

Nelle prossime puntate di Tradimento, Sezai apparirà distante da Guzide, tanto che non condividerà con lei una cosa così importante come il malore improvviso di Numan. Il tono di Sezai al telefono non piacerà affatto a Guzide che però attribuirà il tutto alla preoccupazione per il caro amico. Quando Sezai tornerà a casa informerà Guzide della morte di Numan. "Me lo dici adesso?", chiederà la donna, "Dopo il funerale?" Avresti potuto chiamarmi". Sezai spiegherà che i nipoti dell'uomo avevano fretta e lui non ha potuto chiamarla, ma sarà evidente che è solo una scusa.

Sezai è molto sereno: ha Guzide e Ipek vicini

Nelle puntate in onda in Italia, Sezai sta vivendo un periodo sereno con Guzide e il ritorno di Ipek ha completato la sua felicità. L'uomo non potrebbe chiedere di più perché Guzide ha divorziato da Tarik e ha trascorso una vacanza romantica con lui. Sezai è convinto che presto Ipek e Guzide riusciranno a costruire un rapporto speciale, ma ignora che sua figlia è tornata solo per vendicarsi della donna. Ipek ha già confidato alle sue amiche che Guzide dovrà pagare per aver distrutto la sua famiglia e ha già messo in atto il primo dei piani per rovinarle la vita. Ipek, aiutata da Serra e Azra, ha fatto in modo che Guzide finisse su tutti i giornali con l'accusa di corruzione.

L'imbroglio è stato presto chiarito da Guzide che ha recuperato in fretta la sua reputazione, ma nessuno sospetta di Ipek. Sezai e la sua compagna pensano che Tarik stia continuando a fare la guerra alla sua ex moglie.