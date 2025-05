Le anticipazioni dell'ultima registrazione dell’edizione 2024/25 di Uomini e Donne annunciano che nelle prossime puntate in onda su Canale 5, Arcangelo continuerà a essere protagonista delle storie raccontate in studio: Gemma e Marina che si infurieranno con lui, ma lui non replicherà. Nel frattempo, Cinzia vorrà salutare Arcangelo prima che l’uomo lasci il programma per motivi personali. La richiesta di Cinzia farà storcere il naso a Tina Cipollari, che attaccherà la dama.

Gemma e Marina attaccano Arcangelo

A differenza delle puntate precedenti, nel finale di stagione dell’edizione 2024/25 ci sarà un colpo di scena inaspettato, con Gemma e Marina che addirittura si alleeranno, scendendo insieme dalla passerella.

In studio verrà mostrato un filmato post puntata in cui si vedranno le due dame entrare in camerino da Arcangelo, ma lui le snobberà, non dando peso agli attacchi di Gemma e Marina, rimanendo piuttosto impassibile. Seguirà poi un centro studio in cui interverranno Antonio e Cinzia, che racconteranno come procede la loro frequentazione. Antonio manifesterà il desiderio di uscire dal programma con Cinzia e le chiederà anche di non sentire più Arcangelo.

Arcangelo va via per motivi personali, Cinzia fa di tutto per salutarlo

Nel frattempo, Arcangelo lascerà Uomini e Donne prima della fine prevista, dichiarando di dover abbandonare lo studio del dating show prima del termine della registrazione per motivi personali non specificati.

Cinzia, venendo a conoscenza delle intenzioni del cavaliere, vorrà salutarlo a tutti i costi. Le anticipazioni descrivono il momento messo in atto da Cinzia come un vero e proprio show, nel quale interverrà Tina Cipollari, che non gradirà affatto il comportamento della dama, al punto da attaccarla. L’opinionista non sarà l’unica a storcere il naso, poiché anche altre persone attaccheranno Cinzia. Ci sarà inoltre un ritorno: Rosanna e Giuseppe saranno ospiti in studio. La dama palermitana rivelerà di essersi innamorata di Giuseppe e la coppia si concederà un ballo. Gianni Sperti coglierà l’occasione per ricordare a Giuseppe di avere una gara di ballo di resistenza in sospeso con lui. I due, quindi, si sfideranno come già accaduto in passato, e la performance tra l’ex cavaliere e l’opinionista durerà a lungo.

Alessio, intanto, sarà al centro studio con Annamaria, ma si intrometterà nel racconto del ritorno di fiamma tra Giovanni e Francesca. Quest’ultima, infatti, accetterà l’esclusiva di Giovanni, venendo attaccata dal suo ex Alessio, che la accuserà di essere incoerente.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Marina ha chiuso con Arcangelo

Nelle precedenti puntate Arcangelo è uscito con Cinzia e il primo incontro tra i due protagonisti del parterre over è andato bene: la coppia si è baciata. Marina, venuta a conoscenza di quanto accaduto, ha preferito chiudere immediatamente la conoscenza con Arcangelo. Alessio, invece, ha conosciuto Annamaria, con la quale è andato alle terme. Per Gloria, la frequentazione con Guido è iniziata nel migliore dei modi, poiché il cavaliere ha dichiarato, dopo pochi giorni, di essersi innamorato di lei.