Le anticipazioni della penultima registrazione dell’edizione 2024/2025 di Uomini e Donne rivelano la nascita di due nuove coppie. Secondo quanto riportato da Lorenzo Pugnaloni, durante le riprese dell’11 maggio si sono verificati diversi colpi di scena. Nelle prossime puntate in onda su Canale 5, Valentina ed Emanuele usciranno insieme dal programma, mentre Gianmarco farà la sua scelta, fidanzandosi con Cristina. Il tutto mentre Arcangelo cercherà in tutti i modi di evitare un confronto con Gemma, arrivando persino a chiudersi in bagno pur di non affrontarla.

Emanuele e Valentina lasciano Uomini e Donne insieme

Valentina ed Emanuele saranno al centro dello studio per raccontare cosa è accaduto negli ultimi giorni tra di loro. Verrà mostrato un filmato in cui il cavaliere si è recato al lavoro da Valentina per farle una serenata. Le cose andranno talmente bene che la coppia lascerà Uomini e Donne insieme. Non sarà l’unico fidanzamento previsto: anche il trono di Gianmarco terminerà con la consueta scelta, accompagnata dai petali rossi. Il tronista sceglierà Cristina e deciderà di fidanzarsi con lei. Nulla di fatto per Nadia, che resterà delusa e non prenderà bene la decisione di Gianmarco. Intanto, nel parterre over tornerà un cavaliere assente da alcune puntate: Giovanni Siciliano sarà in studio per proporsi nuovamente a Francesca.

Quest’ultima accetterà di riprendere la conoscenza con l’imprenditore campano.

Arcangelo si mette un cuscino davanti pur di non rispondere a Gemma

Gemma vorrà l’ennesimo confronto con Arcangelo, ma il cavaliere non vorrà replicare alla dama e tenterà in ogni modo di evitarla. Verrà mostrato un filmato di un post puntata nel quale Gemma preferirà parlare con Arcangelo, ma lui la eviterà chiudendosi in bagno e coprendosi persino con un cuscino per non rispondere. Arcangelo continuerà a uscire con Cinzia, che intanto bacerà anche altri uomini del parterre over. Ci sarà spazio anche per due coppie che si sono formate nell’edizione attualmente in onda su Canale 5: Ruggiero e Barbara, e Tiziana e Gabriele.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Valentina ha baciato Emanuele

Nei precedenti appuntamenti con Uomini e Donne trasmessi su Canale 5, Valentina ha raccontato i primi giorni di conoscenza con Emanuele. Si è trovata molto bene con lui e, fin da subito, hanno trascorso diversi giorni insieme. La coppia si è scambiata più baci, mentre Gemma durante un ballo ha bevuto un caffè con un signore molto più giovane di lei. Gemma ha detto che sta andando avanti, tentando di dimenticare Arcangelo. Quest’ultimo, dal canto suo, ha continuato a ribadire di non aver mai illuso Gemma, ma ha preferito comunque non proseguire la conoscenza con lei per concentrarsi su Marina. Intanto, proprio Marina è venuta a sapere di un bacio tra Arcangelo e Cinzia, preferendo chiudere la frequentazione con lui.

Per Alessio c’è stata una nuova conoscenza: Annamaria sembra averlo colpito al momento. I due sono andati alle terme insieme e hanno deciso di continuare a vedersi, senza però parlare di esclusiva. Diversa la situazione per Margherita e Dennis, che hanno rivelato che le cose tra loro stanno andando per il verso giusto e hanno intenzione di non lasciare più a nessuno il numero. Guido, intanto, si è dichiarato innamorato di Gloria, che ha accolto con gioia la sua dichiarazione.