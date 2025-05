Le anticipazioni di Uomini e Donne annunciano il ritorno in studio di due coppie. Il blogger Lorenzo Pugnaloni ha svelato quanto accaduto durante la registrazione di domenica 11 maggio, segnalando quattro ritorni nel dating show: le due coppie formate rispettivamente da Barbara e Ruggiero e da Gabriele e Tiziana racconteranno come procede la loro storia d’amore lontano dalle telecamere. Nel frattempo, Gianmarco sceglierà Cristina, mentre Valentina lascerà lo studio insieme a un cavaliere.

Barbara e Ruggiero ospiti a Uomini e Donne

Barbara tornerà a Uomini e Donne insieme al suo compagno Ruggiero, conosciuto nel parterre over.

La coppia racconterà come procede la loro storia d’amore lontano dalle telecamere, e, stando a quanto emerge dai profili social, i due sembrano essere molto in sintonia. Gianmarco, invece, concluderà il suo percorso nel dating show scegliendo Cristina, che avrà la meglio su Nadia. Per la nuova coppia cadranno i petali rossi dal soffitto, come da tradizione. Un’altra persona farà ritorno in trasmissione: Giovanni Siciliano, che rientrerà nel programma di Maria De Filippi per Francesca Cruciani. La dama accetterà di concedere un’altra possibilità al cavaliere partenopeo.

Gabriele e Tiziana ospiti a Uomini e Donne

Nel frattempo, ci saranno altri due graditi ritorni: Gabriele e Tiziana. I due ex protagonisti del parterre over si sono conosciuti e innamorati mesi fa, all’inizio della stagione 2024/2025, e hanno lasciato il dating show insieme.

Anche loro, quindi, racconteranno come sta procedendo la relazione lontano dalle telecamere. Quale sarà la reazione di Sabrina nel rivedere il suo ex? Le anticipazioni di Uomini e Donne non rivelano ancora questo dettaglio. Intanto, Valentina lascerà il programma di Canale 5 con un cavaliere, ma non è stato ancora chiarito di chi si tratti. Tuttavia, la loro è una conoscenza nata da poco, poiché fino a poco tempo fa la dama stava frequentando Alessio.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Francesca ha tirato una scarpa a Giovanni

Nelle precedenti puntate di Uomini e Donne, Francesca si è infuriata con Giovanni, arrivando persino a lanciargli una scarpa. Nel frattempo, Sabrina e Guido hanno interrotto la loro conoscenza, poiché lui si è dichiarato interessato a Gloria.

Quest’ultima, inizialmente, non era rimasta particolarmente colpita dal cavaliere, ma già al primo incontro ha percepito una certa sintonia e lo ha trovato molto interessante. Isabella, invece, ha deciso di chiudere la frequentazione con Diego dopo che lui ha rivelato in studio di aver avuto un momento di intimità con lei. Isabella ci è rimasta male, poiché gli aveva chiesto di non raccontare nei dettagli la loro serata, evitando riferimenti all’incontro passionale.