Nelle puntate di Un posto al sole in onda dal 26 al 30 maggio si assisterà alla fine della relazione tra Guido e Claudia. Quest’ultima metterà alla prova il vigile annunciandogli l’intenzione di partire per il Trentino. Tuttavia, la reazione di Del Bue non lascerà spazio a dubbi sull’impossibilità di portare avanti il loro rapporto.

Un posto al sole: Claudia annuncia la sua partenza per il Trentino

Nelle prossime puntate di Un posto al sole, Silvia e Michele organizzeranno una cena a casa loro e inviteranno Guido e Claudia. Per l’occasione, il vigile darà una mano in cucina ai due amici, mentre attenderanno l’arrivo dell’attrice.

Quando Claudia si presenterà, porterà con sé una ventata di allegria: solare e piena di entusiasmo, come sempre, farà il suo ingresso con piccoli doni per tutti. Tuttavia, non sarà l’unica sorpresa della serata. L’attrice annuncerà, in modo del tutto inaspettato, di aver ottenuto una parte in una fiction, un’opportunità arrivata proprio quando aveva ormai perso le speranze. Per prendere parte al progetto, Claudia dovrà trasferirsi in Trentino, una notizia che non renderà affatto felice Guido.

Guido, deluso, lascia la casa di Silvia e Michele

Alla notizia del trasferimento, Guido reagirà con freddezza. Non saprà quanto Claudia verrà pagata, ma capirà subito che non potrà permettersi di affrontare viaggi continui.

Nemmeno l’idea delle videochiamate riuscirà a rincuorarlo. Così, sopraffatto dalla delusione, Del Bue smetterà di mangiare e uscirà di casa, visibilmente scosso. Solo dopo la sua uscita la verità verrà fuori.

Claudia, in realtà, non ha mai ottenuto quel ruolo. Michele lo capirà immediatamente, comprendendo che si è trattata di una messinscena messa in atto per aiutare Guido ad affrontare ciò che prova davvero. Lei ha intuito che qualcosa si è spezzato, soprattutto dopo averlo visto ballare con Mariella, con un sorriso sincero che non lasciava spazio a dubbi.

Il resto delle trame di Un posto al sole, dal 26 al 30 maggio: Viola nei guai, Giulia in ansia per Luca

Viola litigherà con la madre di Matteo e finirà per mettersi in cattiva luce agli occhi della preside e dei colleghi.

Giulia, sopraffatta dall'angoscia, deciderà di denunciare alla polizia la scomparsa di Luca.

Pino proporrà a Rosa di partire insieme per un viaggio.

Gennaro proporrà a Roberto e Marina di mettere gran parte degli operai dei Cantieri in cassa integrazione.

Mariella sembrerà pronta a chiudere con quell’amore che tanto l’ha delusa, anche se Cerruti cercherà in tutti i modi di farle cambiare idea.

Michele andrà a caccia di notizie su Assane, esponendosi a nuove possibili ritorsioni.

Manuela si divertirà a registrare la sua prima trasmissione in radio fingendosi Micaela.