Le anticipazioni di Un posto al sole annunciano l’arrivo di un nuovo personaggio nel cast. Questa volta non si tratterà di un attore già conosciuto, bensì di un famoso ballerino: Simone Di Pasquale, volto noto di Ballando con le stelle. Per un gioco di parole degli sceneggiatori, Simone Di Pasquale interpreterà il ruolo di Pasquale Di Simone. Il nuovo ingresso sarà legato alle serate danzanti che verranno organizzate nelle prossime puntate al Caffè Vulcano.

Simone Di Pasquale interpreta Pasquale Di Simone in Un posto al sole

Simone Di Pasquale ricoprirà un ruolo perfettamente adatto a lui, vista la sua professione al di fuori del set.

Il nuovo attore di Un posto al sole presterà il volto a Pasquale Di Simone, un ballerino che sarà protagonista degli eventi organizzati nel locale di Silvia. Le anticipazioni rivelano che anche Mariella prenderà parte alla prima serata, ma dovrà fare i conti con la delusione ricevuta da Guido. Inoltre, anche Gabriela, la fidanzata di Samuel, verrà coinvolta in questi eventi.

Simone Di Pasquale da Ballando con le stelle a Un posto al sole

Il ruolo di Simone Di Pasquale sarà quello di una guest star nelle prossime puntate di Un posto al sole. L’attore, nonché ballerino, continuerà a essere una presenza fissa a Ballando con le stelle. Intanto, non sono trapelate informazioni su quanto durerà la permanenza del nuovo personaggio all’interno della soap partenopea, né se per lui siano previste storyline importanti e durature o se si tratterà soltanto di qualche apparizione legata agli eventi del Caffè Vulcano.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Michele ha spiato Iolanda e Agata

Nelle precedenti puntate di Un posto al sole, andate in onda su Rai 3, Michele ha continuato a ripensare all’esperienza extracorporea vissuta durante il coma. Nei momenti di incoscienza, Saviani ha visto chiaramente la signora Agata Rolando. Dopo un confronto con quest’ultima, Michele non è riuscito a venire a capo della questione, senza scoprire quale legame potesse avere con la donna. In seguito, Guido ha accompagnato il giornalista all’ospedale San Filippo di Napoli per una seduta di fisioterapia. Saviani ha notato Agata aggirarsi per i corridoi e, per restare solo, ha inventato una scusa con Del Bue, chiedendogli di andare a prendere una bottiglietta d’acqua al bar.

Michele ha quindi seguito e spiato la signora Rolando, osservando che si è nascosta in una stanza vuota dell’ospedale insieme a Iolanda per una seduta spiritica. L’infermiera aveva infatti chiesto alla medium di metterla in contatto con suo figlio Antonio, deceduto ormai da anni. Agata ha quindi parlato con il defunto, che le ha affidato un messaggio da recapitare a sua madre.