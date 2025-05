Le anticipazioni di Un posto al sole annunciano una nuova e accesa discussione tra i due cuochi del Caffè Vulcano, Nunzio e Samuel. Nella puntata in onda mercoledì 14 maggio alle 20:50 su Rai 3, Nunzio farà una proposta a Gabriela riguardante il locale, scatenando la gelosia di Samuel. Nel frattempo, Niko si recherà a scuola per confrontarsi con Viola in merito al comportamento di Jimmy, mentre la tensione tra Roberto e Gennaro continuerà a crescere, con ripercussioni anche su Radio Golfo 99.

Samuel è geloso di Gabriela e mostra il suo disappunto a Nunzio

Nunzio, socio del Caffè Vulcano, sarà alla ricerca di nuove idee per rilanciare il locale. Spinto dal desiderio di innovare, deciderà di fare una proposta a Gabriela, la fidanzata di Samuel, riguardante proprio il futuro del bar e tavola calda. Tuttavia, le anticipazioni di Un posto al sole non svelano ancora quale sarà l’idea dello chef. Quel che è certo è che Samuel non reagirà bene all’iniziativa del collega: spinto dalla gelosia, non esiterà a manifestare apertamente il suo disappunto. Nel frattempo, Niko non sottovaluterà quanto accaduto a scuola e deciderà di recarsi personalmente dall’insegnante di suo figlio per affrontare la questione con serietà.

Niko va a scuola da Viola per parlare della condotta di Jimmy

L'avvocato Niko Poggi avrà un confronto delicato con la professoressa Viola Bruni in merito al comportamento di Jimmy. Il piccolo Camillo è stato vittima di bullismo e questa spiacevole situazione avrà delle conseguenze. Ci si troverà di fronte a due reazioni totalmente opposte: mentre Niko sceglierà la linea dura con suo figlio, la madre di Matteo tenderà a minimizzare l’accaduto. Jimmy, dal canto suo, non accetterà di buon grado la punizione inflittagli dal padre e reagirà in modo scontroso. Ci sarà spazio anche per le vicende legate a Radio Golfo 99 e ai Cantieri Flegrei. La tensione tra i due soci, Roberto Ferri e Gennaro Gagliotti, sarà alle stelle, e il clima teso finirà per influenzare anche l’emittente radiofonica.

Il tutto proprio mentre Elena cercherà di dare il suo contributo per rilanciare la radio, proponendo nuove iniziative e cambiamenti.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Jimmy ha usato l'intelligenza artificiale per fare i compiti

Nelle puntate precedenti di Un posto al sole, andate in onda su Rai 3, Jimmy ha seguito il consiglio del suo compagno di classe Matteo e ha usato l’intelligenza artificiale per svolgere i compiti. Jimmy ha copiato integralmente il testo generato, spacciandolo per un tema scritto di suo pugno sulla Giornata della Liberazione del 25 aprile. Nel frattempo, Luca ha scritto una lettera contenente le sue ultime volontà. Tuttavia, Giulia ha trovato per caso il foglio e ne è rimasta profondamente turbata: il compagno le ha tenuto nascosti suoi timori e le sue intenzioni, lasciandola amareggiata e delusa.