Martedì 13 maggio, Rai 3 ha modificato il proprio palinsesto serale, sostituendo la consueta messa in onda di Un posto al sole con un evento sportivo, ovvero il match di tennis degli Internazionali di Roma che vedeva impegnato Jannik Sinner. La variazione ha colto di sorpresa i telespettatori abituali della storica soap opera partenopea, che non hanno potuto seguire l’episodio previsto. Tuttavia, la rete ha già annunciato il recupero della puntata: venerdì 16 maggio andrà in onda una doppia puntata, che comprenderà gli episodi 6699 e 6700, garantendo così la continuità della narrazione settimanale.

Il 13 maggio, Rai 3 ha deciso all’ultimo momento di non mandare in onda l’episodio previsto di Un posto al sole, come inizialmente indicato dal palinsesto. La variazione è stata causata dalla trasmissione in diretta di un importante evento sportivo. Questo cambio improvviso di programmazione ha colto di sorpresa i fan della storica soap partenopea, che non hanno nascosto il proprio disappunto per la scelta dell’emittente. Tuttavia, la rete ha prontamente comunicato la data ufficiale per il recupero dell’episodio non trasmesso: venerdì 16 maggio, a partire dalle 20:50, andrà in onda un doppio appuntamento che consentirà di recuperare integralmente la puntata saltata e di mantenere la regolare continuità narrativa della settimana.

Nel dettaglio, osservando il palinsesto ufficiale di Rai 3 per venerdì 16 maggio, si nota che a partire dalle 20:50 andrà in onda l’episodio 6699, inizialmente previsto per la serata di giovedì 15 maggio. A seguire, dalle 21:20, sarà trasmesso l’episodio 6700, già annunciato per quella stessa serata. Questo doppio appuntamento consentirà di mantenere la continuità nella sequenza settimanale dei cinque episodi previsti. I telespettatori potranno quindi seguire le vicende degli inquilini di Palazzo Palladini fino alle 21:55.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Rossella crede che Agata sia una truffatrice

Nelle scorse puntate di Un posto al sole, andate in onda su Rai 3, Michele ha confidato a Rossella di aver assistito a una seduta spiritica condotta da Agata e Iolanda.

Durante l’incontro, la signora Rolando ha riferito un messaggio destinato all’infermiera da parte del figlio defunto, Antonio. L’episodio, osservato di nascosto dal giornalista, ha suscitato in lui una certa curiosità, tanto da spingerlo a parlarne apertamente con la figlia, ammettendo di essere rimasto colpito da quanto visto. Rossella, tuttavia, si è mostrata decisamente scettica, arrivando a sospettare che Agata possa essere una truffatrice. Secondo la dottoressa Graziani, la donna si sarebbe inizialmente approfittata di Iolanda in modo apparentemente disinteressato, con l’intento, forse, di ottenere in futuro un tornaconto economico.