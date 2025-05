Nelle prossime puntate di Un posto al sole torneranno al centro della scena Viola e Damiano. Quest’ultimo, esasperato dalle continue tensioni con Grillo, deciderà di presentare domanda per il concorso da vice ispettore. Tuttavia, la reazione di Viola sarà tutt’altro che prevedibile.

Nel frattempo, Giulia sarà sopraffatta dalla disperazione per l’improvvisa fuga di Luca, mentre tra Elena e Gennaro il legame si farà sempre più stretto.

Per finire, attenzione a Jimmy: il ragazzino deciderà di disobbedire nuovamente al padre, cacciandosi in guai seri.

Intanto, al Vulcano tutto sarà pronto per una serata scatenata all’insegna dei balli latinoamericani.

Renda si candida a vice ispettore

Il rapporto tra Damiano e il suo superiore Grillo diventerà sempre più teso. Le incomprensioni e gli scontri continui spingeranno Renda a riflettere seriamente sul proprio futuro. Alla fine prenderà una decisione importante: farà domanda per partecipare al concorso da vice ispettore.

Una scelta che potrebbe cambiare tutto, non solo sul lavoro. A quel punto, resterà da capire come reagirà Viola. Sarà pronta a sostenere Damiano oppure questa mossa rischierà di creare nuove crepe nella loro storia?

Aria di crisi tra Viola e Damiano

Le anticipazioni lasciano intuire che Viola potrebbe non prendere affatto bene la scelta di Damiano.

L’idea di partecipare al concorso per diventare vice ispettore sembrerà un passo avanti, forse persino un modo per uscire da un ruolo troppo esposto. Tuttavia, la realtà sarà diversa. Quel titolo, sebbene formalmente più prestigioso, non renderà affatto il lavoro meno rischioso. Anzi, Damiano potrebbe ritrovarsi coinvolto in indagini ancora più complesse, sotto pressione costante.

Viola ha già vissuto quel tipo di stress. Ha già vissuto l’angoscia accanto a un magistrato sempre in pericolo e adesso il timore di ripiombare nello stesso incubo tornerà a bussare. Non sarà l’unico elemento di tensione. Negli ultimi tempi, tra i due qualcosa sembra essersi incrinato e aumenteranno i sospetti anche per la presenza costante del professor Marco Restucci sempre più costante del professor Marco Restucci, un insegnante brillante e alla mano che trascorrerà molto tempo proprio accanto a Viola.

Il resto delle trame di Un posto al sole dal 19 al 23 maggio: Alberto contro Giulia, Elena accetta le avance di Gennaro Gagliotti

Giulia, sorpresa dalla fuga improvvisa di Luca, verrà sopraffatta dall’angoscia. A peggiorare la situazione contribuiranno le parole taglienti di Alberto, che metteranno la donna dinanzi alla cruda realtà. Nel frattempo, il dottor De Santis confiderà a Gianluca le vere motivazioni che lo hanno spinto a lasciare Napoli in tutta fretta.

Elena farà di tutto per rafforzare il palinsesto di Radio Golfo 99, ma la scelta di Gennaro Gagliotti di non rinnovare l’investimento pubblicitario rischierà di far crollare ogni piano. In seguito, la donna inizierà ad accettare la corte dell’imprenditore, non solo per il suo ruolo chiave come investitore, ma anche perché lusingata dalle sue attenzioni.

Nel frattempo, Michele verrà a sapere che la famiglia di Assane ha denunciato la sua scomparsa, e i suoi sospetti ricadranno inevitabilmente proprio su Gagliotti.

Manuela si presenterà a un provino per sostituire Micaela nella conduzione del programma radiofonico di Michele. Intanto, Jimmy, ignorando il divieto del padre, deciderà comunque di andare al concerto del suo rapper preferito con la complicità di Matteo. Sarà Manuela a scoprire la fuga del ragazzo, ritrovandosi a dover scegliere se coprirlo o raccontare tutto a Niko.

Al Vulcano procederanno i preparativi per le serate di ballo latinoamericane organizzate da Gabriela. L’atmosfera sarà carica di energia, ma per Samuel non sarà semplice tenere a freno la gelosia. Nel frattempo, Mariella si preparerà con entusiasmo a partecipare alla serata danzante insieme a Guido, ma le sue aspettative potrebbero scontrarsi con una realtà molto diversa.