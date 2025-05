Le anticipazioni di Un posto al sole annunciano un nuovo scontro tra due protagonisti e una partenza improvvisa. Nella puntata che andrà in onda venerdì 16 maggio alle 20:50 su Rai 3, Damiano Renda si scontrerà nuovamente con il suo capo, l'ispettore Attilio Grillo . Giulia Poggi, invece, sarà disperata per la partenza improvvisata di Luca . Ci sarà spazio anche per Mariella , che continuerà a nascondere a Sasà il vero motivo che l'ha spinta a partecipare all'evento al Caffè Vulcano.

Damiano faccia a faccia con Grillo

La situazione al comando di polizia di Napoli sarà sempre più tesa a causa delle continue tensioni tra l'agente Damiano Renda e l'ispettore Attilio Grillo.

Il capo e il suo sottoposto continueranno a discutere e l'ennesima lite renderà ancora più tesi i rapporti. La situazione degenererà nella puntata del 16 maggio, quando Damiano si troverà faccia a faccia con Grillo. Tuttavia, le anticipazioni non svelano ancora il motivo del diverbio e se si tratti ancora di qualcosa legato a quanto accaduto con Eduardo Sabbiese o se ci saranno nuovi eventi che faranno precipitare la situazione.

Giulia soffre per la partenza improvvisa di Luca

Nel frattempo, Giulia Poggi non riuscirà a superare la partenza di Luca De Santis , che si è allontanato improvvisamente da Napoli. Tale situazione porterà Giulia a vivere momenti di angoscia, poiché il suo compagno è malato di Alzheimer e quindi non è detto che resti sempre lucido durante la sua fuga, inoltre le sue condizioni potrebbero peggiorare.

Ci sarà spazio anche per le vicende di Mariella , che manterrà segreto a Sasà il reale motivo che l'ha portata a recarsi al Caffè Vulcano. Nel locale di Silvia, infatti, è stata organizzata una serata danzante con balli sudamericani , ma Mariella parteciperà per un motivo ben preciso che non vorrà far sapere al suo amico e collega. Le anticipazioni della soap non chiariscono come mai Sasà non deve conoscere le intenzioni di Mariella.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Viola ha fatto una verifica a sorpresa ai suoi alunni

Nelle precedenti puntate di Un posto al sole andate in onda su Rai 3, Viola ha incontrato Jimmy e Renato al Caffè Vulcano e, durante la conversazione, la professoressa Bruni ha elogiato il suo alunno per il compito svolto.

Jimmy è sembrato infastidito dalle parole dell'insegnante, quasi in imbarazzo per i complimenti ricevuti. Parallelamente, Raffaele ha poi incontrato Renato e Jimmy, notando una discussione tra i due: il ragazzino ha reagito male di fronte al nonno che si complimentava con lui per il tema. Questa situazione è stata subito riportata da Raffaele, che ha raccontato a Viola quanto visto. Subito, la professoressa Bruni ha collegato i due episodi, capendo che Jimmy ha usato l'intelligenza artificiale per fare il compito. Per venire a capo della questione, Viola si è poi presentata a scuola, proponendo un compito a sorpresa ai suoi alunni, proprio sul tema della Festa della Liberazione del 25 aprile, per scoprire chi aveva copiato il compito.