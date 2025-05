Le anticipazioni di Un posto al sole annunciano l’arrivo di un personaggio del passato in una delle trame. Nella puntata in onda martedì 20 maggio alle 20:50 su Rai 3, Gianluca Palladini scoprirà le ragioni per cui Luca ha lasciato Napoli. Nel frattempo, Giulia sarà in ansia per il suo compagno e Niko cercherà di consolarla. Marina, invece, consiglierà a Roberto di tentare di convincere Gennaro Gagliotti a non recedere dal contratto con Radio Golfo 99. Ci sarà spazio anche per le vicende di Manuela, che dovrà affrontare il provino per sostituire Micaela nel format radiofonico al fianco di Michele Saviani.

Luca spiega le ragioni del suo addio a Napoli a Gianluca Palladini

La dolorosa condizione di salute fisica e psicologica di Luca De Santis continuerà a essere centrale anche nelle prossime puntate. Il dottore spiegherà a Gianluca Palladini, figlio di Alberto, le ragioni del suo addio e del suo allontanamento da Napoli. Giulia verrà a sapere tutto e in lei crescerà ancora di più l’angoscia. Sarà affranta per quanto sta accadendo al compagno e al suo fianco ci sarà Niko. L’avvocato Poggi proverà, in modo goffo, a consolare sua madre. Tuttavia, le anticipazioni non chiariscono ancora cosa possa aver fatto di sbagliato Niko. Fatto sta che, anziché aiutare Giulia, con il suo tentativo finirà per peggiorare ulteriormente la situazione.

Roberto convince Gennaro a rimanere a Radio Golfo 99

I coniugi Ferri discuteranno sul da farsi. Marina convincerà suo marito Roberto a tentare di persuadere Gennaro Gagliotti a non abbandonare Radio Golfo 99. Recentemente, l’imprenditore ha minacciato Ferri di lasciare l’emittente, nella quale ricopre il ruolo di inserzionista di maggioranza. Manuela, invece, affronterà un provino per sostituire Micaela alla radio e condurre il format precedentemente gestito dalla sua gemella, accanto a Michele Saviani.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Michele ha parlato con Iolanda

Nelle precedenti puntate di Un posto al sole, andate in onda su Rai 3, Michele ha spiato di nascosto Agata Rolando e l’infermiera Iolanda, impegnate in una seduta spiritica in una stanza dell’ospedale.

In seguito, Saviani ha fermato Iolanda e le ha rivelato di aver assistito di nascosto a quanto accaduto, chiedendole informazioni in merito. L’infermiera si è arrabbiata con il giornalista, accusandolo di essersi intromesso in una questione che non lo riguardava. Nel frattempo, Elena ha preso il posto di Filippo a Radio Golfo 99, mentre Alice è partita con Vinicio. Spazio anche alle vicende di Matteo e Jimmy, che hanno trattato male Camillo, ma fortunatamente Marco e Viola sono intervenuti nella lite tra i ragazzini.