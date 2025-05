Nelle puntate di Un posto al sole attualmente in onda cresce l’attenzione del pubblico intorno alla vicenda sempre più tormentata tra Guido e Mariella. La loro storia ha acceso il dibattito tra gli spettatori ha diviso gli spettatori, anche se la maggior parte sembra schierarsi senza esitazioni dalla parte di lei.

Secondo le anticipazioni dal 12 al 16 maggio, il peggio deve ancora arrivare. Durante una serata di balli latino-americani organizzata da Gabriela al Vulcano — un evento che avrebbe potuto regalarle un momento di leggerezza — Mariella subirà un altro duro colpo.

Un’umiliazione imprevista, che le spezzerà il cuore proprio quando stava cercando di rialzarsi.

Un posto al sole: l'involuzione del personaggio di Guido

Guido è ormai percepito da molti come l’incarnazione dell’uomo egoista, incapace di assumersi responsabilità affettive e abile solo nel creare illusioni e alimentare false speranze. Un tempo era il classico “pantofolaio dal cuore tenero”: un po’ pigro, distratto, ma simpatico e affettuoso. Sapeva far sorridere, era presente, anche con tutti i suoi difetti. Ma oggi quel Guido non c’è più. Al suo posto c’è un uomo freddo, distante, concentrato solo su se stesso.

Ciò che il pubblico proprio non gli perdona è la sua ambiguità. Continua a far finta di voler chiudere, ma non lo fa mai davvero.

Non ha il coraggio di lasciare Mariella né quello di stare davvero con lei. Cerca di trarre vantaggio da entrambe le relazioni, senza dare nulla in cambio.

Non è ancora chiaro cosa succederà nelle prossime puntate, ma le anticipazioni parlano chiaro: Guido infliggerà a Mariella l’ennesima delusione e stavolta l’umiliazione avverrà al Vulcano davanti a tutti i loro amici.

Mariella viene nuovamente delusa

Per quanto riguarda Mariella, gli sceneggiatori la stanno mostrando come una donna ferita, intrappolata in un amore che ha perso ogni luce, ma dal quale non riesce ancora a liberarsi del tutto. Mariella sta rinunciando a vivere, sospesa nell’attesa di un amore in cui, ormai, solo lei sembra credere, e ciò che colpisce di più è che Guido ne è perfettamente consapevole, ma non fa nulla per lasciarla libera davvero.

Sarà interessante scoprire cosa accadrà nelle puntate in onda dal 12 al 16 maggio. Le anticipazioni rivelano che Gabriela, su consiglio di Nunzio, organizzerà una serata di balli latino-americani al Vulcano. Un’occasione festosa alla quale Mariella parteciperà portando avanti un piano segreto. Non è chiaro se speri di incontrarlo o voglia solo suscitare la sua gelosia. Resta il fatto che, anche stavolta, finirà per subire l’ennesima delusione.

Un ritorno di fiamma tra Guido e Mariella

Tra le ipotesi in campo c’è anche quella di un possibile ritorno di fiamma tra Guido e Mariella, ma a essere sinceri, dopo tutto ciò che è accaduto, sarà davvero difficile che il pubblico torni a fare il tifo per loro.

Il personaggio di Guido è stato affossato con decisione, e se gli autori vorranno davvero tentare una sua redenzione, dovranno ricostruirne la credibilità da zero. Il danno d’immagine appare ormai profondo, e gli spettatori non sembrano più disposti a sorvolare. Senza un cambiamento autentico, qualsiasi riavvicinamento rischierebbe di sembrare solo una forzatura. E in questo momento, nessuno è disposto ad accettare l’ennesimo inganno.