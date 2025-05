Tra meno di due settimane si concluderà la messa in onda dell'edizione 2024/2025 di Uomini e donne. Le puntate in questione, però, sono già state registrate e sul web si possono trovare le anticipazioni di tutto quello che sarà trasmesso su Canale 5 entro la fine di maggio. Arcangelo, ad esempio, subirà in silenzio un attacco di Marina e Gemma Galgani, poi lascerà lo studio in anticipo per ragioni personali. Cinzia correrà dietro al cavaliere per un ultimo saluto e questo scatenerà le ire di Tina Cipollari.

Nessuna scelta per Arcangelo

In questi giorni su Canale 5 sono andate in onda le puntate di Uomini e donne che sono state registrate tra la fine di aprile e l'inizio di maggio, la maggior parte delle quali hanno avuto come protagonista Arcangelo e le dame che ha frequentato nell'ultimo periodo.

Mentre in televisione vengono trasmesse le esterne e i confronti in studio tra il cavaliere, Gemma e Marina, sui social già circolano le anticipazioni di come si è concluso quello che alcuni fan hanno considerato un vero e proprio trono.

ma il trono di arcangelo ci sta dando tutto, pure le liti tra tronista e corteggiatrice nei corridoi — Paola. (@Iperborea_) May 15, 2025

Tra circa due settimane, infatti, i telespettatori assisteranno all'ultima apparizione di Arcangelo agli Elios, un partecipazione piuttosto breve visto che dovrà andare via in anticipo per motivi personali.

L'uscita dell'uomo, però, spingerà Cinzia a fare un gesto che indispettirà Tina: la dama rincorrerà l'imprenditore dietro le quinte per un ultimo saluto e l'opinionista non le risparmierà critiche e frecciatine.

Il mancato lieto fine con Gemma e Marina

Prima di lasciare lo studio in anticipo rispetto alla fine della puntata, Arcangelo assisterà in silenzio all'alleanza tra le due sue ex conoscenze. Tra qualche settimana, infatti, i fan di Uomini e donne vedranno Gemma e Marina entrare insieme agli Elios: dopo scontri e tensioni, le dame sceglieranno di coalizzarsi e di andare contro il cavaliere per il quale hanno provato un forte interesse.

Di fronte alle pesanti critiche delle sue ex, però, l'uomo non reagirà in modo evidente, anzi resterà in silenzio per quasi tutto il tempo della loro sfuriata.

Estate da single per Gemma

Anche quest'anno Gemma non è riuscita a trovare l'amore: le anticipazioni della registrazione che ha chiuso l'edizione 2024/2025 di Uomini e donne, infatti, svelano che Galgani non ha avviato nessuna nuova conoscenza e quindi si prepara ad affrontare l'ennesima estate da single.

Nella stagione che si concluderà in televisione il 30 maggio, dunque, la dama del trono Over non ha incontrato la persona giusta nonostante abbia avuto molte frequentazioni, perciò si presume che a settembre dovrebbe essere ancora al suo posto nel parterre.