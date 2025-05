Lunedì 26 maggio inizierà l'ultima settimana di programmazione dell'edizione 2024/2025 di Uomini e donne: fino a venerdì 30, infatti, saranno trasmesse su Canale 5 le puntate che sono state registrate circa due settimane fa e delle quali sono già disponibili tutte le anticipazioni. La stagione, dunque, si concluderà con il ritorno in studio di due coppie amatissime: Gabriele Padoan e Tiziana Padovano, Barbara De Santi e Ruggiero D'Andrea.

Le ospitate alla fine dell'edizione

Quest'anno sono nati molti amori negli studi di Uomini e donne, quasi tutti tra le dame e i cavalieri del trono Over (tra i ragazzi si sono formate solo due coppie).

Tra il 26 e il 30 maggio, dunque, i telespettatori avranno la possibilità di rivedere in studio alcuni componenti del parterre che hanno deciso di lasciare il programma per amore.

Le anticipazioni delle ultime puntate della stagione, dunque, svelano che Barbara e Ruggiero torneranno agli Elios per parlare della loro relazione e dei momenti che condividono da quando hanno scelto di non partecipare più al dating-show.

Anche Gabriele e Tiziana saranno ospiti della trasmissione che gli ha permesso di conoscersi qualche mese fa: i due saranno accolti con affetto da tutti, compresa Sabrina che in passato ha avuto un'intensa frequentazione con il cavaliere.

Il programma in vacanza dal 30 maggio

Sempre nelle puntate che andranno in onda dal 26 al 30 maggio ci sarà la scelta di Gianmarco: martedì 27 e mercoledì 28, in particolare, i telespettatori potranno vedere quello che è successo in studio quando il tronista ha rifiutato Nadia e ha detto "sì" a Cristina.

Per quanto riguarda il trono Over, invece, Giovanni tornerà in studio per riproporsi a Francesca: le anticipazioni svelano che la dama deciderà di dare un'altra chance al cavaliere che in passato l'ha delusa e al quale ha tirato una scarpa addosso per rabbia.

Stando a quello che si vocifera in rete in questi giorni, inoltre, sembra che la frequentazione tra i due proceda a gonfie vele lontano dalle telecamere: si dice che la donna avrebbe conosciuto i figli del compagno e che in molti li avrebbero visti insieme nella città di lui.

Estate da single per Gemma e Sabrina

Nel corso dell'edizione 2024/2025 di Uomini e donne si sono formate molte coppie, ma c'è anche chi si è dovuto rassegnare all'idea che trascorrerà i prossimi mesi senza un compagno.

Se Morena, Margherita, Gloria, Valentina, Barbara e Cristina hanno trovato l'amore prima della pausa estiva, le "colleghe" Gemma e Sabrina non hanno potuto fare altro che commuoversi per i lieto fine delle altre.

Qualora non dovessero fidanzarsi durante le vacanze, dunque, è molto probabile che Galgani e Zago verranno riconfermate nel parterre della prossima stagione.