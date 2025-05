Le anticipazioni di Uomini e Donne annunciano un tripudio di petali rossi. Nelle prossime puntate in onda su Canale 5, quattro coppie del trono over lasceranno il programma. L'evento è avvenuto durante la registrazione del dating show di domenica 27 aprile e le informazioni sono state diffuse dal blogger Lorenzo Pugnaloni, che ha rivelato alcuni dettagli su quanto accaduto in studio. A breve, Giuseppe e Rosanna, insieme ad altre tre coppie, usciranno dalla trasmissione, ma al momento non sono ancora noti i nomi degli altri protagonisti. Nel frattempo, Guido dichiarerà di essersi innamorato di Gloria, mentre Sabrina non reggerà la situazione, scoppierà in lacrime nel vedere i suoi ex voltare pagina con altre dame.

Giuseppe e Rosanna vanno via insieme

Giuseppe e Rosanna lasceranno Uomini e Donne insieme. I due protagonisti del parterre over, entrambi siciliani, abbandoneranno il dating show di Maria De Filippi dopo essersi frequentati per poche settimane. Giuseppe e Rosanna non saranno gli unici ad aver trovato l’amore nel programma nella trasmissione di Canale 5, anche altre tre coppie faranno lo stesso. Le indiscrezioni trapelate in rete non forniscono dettagli su chi possano essere le altre sei persone. Tuttavia, stando alle anticipazioni, è già chiaro che non si tratterà di: Guido, Gloria, Sabrina e Sebastiano, Alessio, Valentina, Marina, Gemma, Arcangelo, Enrico, Agnese e Marilù.

Guido è innamorato di Gloria

In studio ci sarà una dichiarazione d'amore. Guido pronuncerà parole importanti per Gloria, dopo poche settimane di frequentazione. Questa situazione, aggiunta all'uscita dalla trasmissione di Giuseppe e Rosanna, porterà Sabrina a scoppiare in lacrime: entrambi i suoi ex hanno voltato pagina con altre donne dopo la rottura con lei. Una nuova signora scenderà per Alessio, ma lui deciderà di non tenerla. In studio, inoltre, si noterà l'assenza di Giovanni, che mancherà nel parterre over.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Gemma in lacrime per Arcangelo

Nelle precedenti puntate di Uomini e Donne andate in onda su Canale 5, Gemma ha conosciuto Arcangelo, rimanendo colpita dal cavaliere.

Dopo una colazione, i due protagonisti del parterre si sono baciati appassionatamente. Intanto, Arcangelo ha continuato a conoscere Marina. Questa situazione ha portato la dama torinese a essere delusa e a versare lacrime. Inoltre, in studio non sono mancati gli attacchi di Tina, che ha criticato il comportamento di Galgani, che piange dopo pochi giorni di conoscenza con un uomo. Nel frattempo, Giuseppe ha continuato a conoscere Rosanna, parlando con grande stima della dama.