L'edizione 2024/2025 di Uomini e donne finirà il 30 maggio con la scelta di Gianmarco Steri in prima serata, ma sul web circolano già alcuni rumor sui possibili protagonisti della stagione che debutterà a metà settembre. Stando a quello che si legge sulla pagina Instagram di Opinionista social, Maria De Filippi starebbe prendendo in considerazione l'ipotesi di affidare il ruolo di tronista a Lorenzo Spolverato, ancora single dopo la fine della storia d'amore con Shaila Gatta.

La teoria sul futuro del trono classico

Tra i fan di Uomini e donne c'è già chi si interroga su quali saranno i tronisti dell'edizione 2025/26, ovvero i ragazzi che animeranno le puntate che andranno in onda a partire dalla metà di settembre.

Il 27 maggio sui social si è diffusa un'indiscrezione: "Maria De Filippi starebbe pensando a Lorenzo Spolverato per il prossimo trono. A voi piace? Cosa ne pensate?".

Il concorrente dell'ultima stagione del Grande Fratello, dunque, potrebbe essere in lizza per il ruolo di protagonista del trono classico, ovvero uno di quelli che prenderanno il posto di Gianmarco sulla poltrona rossa dopo l'estate.

Per ora questo rumor non è supportato da prove, quindi va preso con le pinze nell'attesa che trapelino ulteriori informazioni o indiscrezioni sul cast della nuova edizione del dating-show di Canale 5.

Il parere degli utenti di Instagram

Sotto al post in cui si parla dell'ipotetico esordio di Lorenzo a Uomini e donne dopo le vacanze, si possono trovare soprattutto i commenti di chi non sarebbe contento di vedere Spolverato sul trono a settembre.

"No, veramente non accendo la televisione", "Anche no", "Ma un ragazzo che non ha mai fatto tv?", "Ormai si prendono gli scarti dei reality, prima sul trono c'erano gli operai", "Spero di no", "Maria per favore no", "Sarebbe un motivo in più per non guardare il programma", "Per carità, io cambierei canale", "Al Grande Fratello non era amato, perché dovrebbero metterlo sul trono? Perderebbero pubblico", "Non sia mai", "Ma uno non famoso no? Lui non ha bisogno della tv per trovare l'amore", "No comment", si legge su Instagram il 27 maggio.

L'indiscrezione di Deianira Marzano

Poche ore fa anche Deianira Marzano ha attirato l'attenzione dei fan di Uomini e donne condividendo un'indiscrezione che sembra essere collegata a quella sul possibile futuro di Lorenzo nel cast del dating-show.

"Un ex del Grande Fratello è super richiesto per il prossimo trono. Accetterà di mettersi in gioco", ha scritto l'esperta di gossip in una storia Instagram che ha incuriosito molte persone.

Anche se l'influencer non ha fatto nomi, l'ex concorrente del GF di cui ha parlato potrebbe essere proprio Spolverato, che è ancora ufficialmente single dopo che Shaila l'ha lasciato in diretta.