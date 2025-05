Domenica 4 maggio si registrerà una nuova puntata di Uomini e donne e i fan sono curiosi di sapere se Gianmarco Steri annuncerà la data della sua scelta. Nel frattempo, a Lorenzo Pugnaloni è arrivata una segnalazione su Cristina Ferrara e sullo stato d’animo che avrebbe mostrato alla vigilia di un nuovo incontro in studio con il tronista: un fan sostiene di aver visto la corteggiatrice in compagnia della madre e riferisce che non sembrava molto contenta.

L'indiscrezione sullo stato d'animo a pochi giorni dalla scelta

Le anticipazioni della registrazione di Uomini e donne del 4 maggio sveleranno come sono andate le ultime esterne tra Gianmarco e le sue corteggiatrici, in particolare come ha reagito il tronista quando Nadia si è presentata al suo negozio con una torta di compleanno per festeggiarlo.

Questo sabato, Lorenzo Pugnaloni ha ricevuto e poi condiviso su Instagram una segnalazione su Cristina e su come avrebbe trascorso il giorno prima delle riprese in cui Steri potrebbe annunciare quando farà la scelta.

"L'ho incontrata a Salerno, era con la mamma e sembrava un po' giù", ha scritto la persona che sostiene di aver incrociato per caso Cristina in un centro commerciale.

L'esperto di gossip ha commentato quest'indiscrezione: "Esterna andata male? Vedremo domani".

Domenica pomeriggio trapeleranno gli spoiler di una puntata che andrà in onda tra qualche settimana, una delle ultime dell'edizione 2024/2025 prima della pausa estiva.

I commenti degli spettatori

La segnalazione su Cristina potrebbe avallare la tesi di alcuni fan su come si concluderà il percorso di Gianmarco a Uomini e donne.

"Lo sanno tutti che la scelta sarà Nadia, anche Cristina", "Ormai non può più andare via, resterà fino alla fine per fare quella sceneggiata con le sedie e i petali rossi", "Tra Gianmarco e Cristina c'è quel qualcosa in più, per me sceglierà lei comunque", "A me è arrivata l'anticipazione su chi sarà la scelta, e molto probabilmente anche a Cristina, per questo è giù", "Non va via solo per rispetto della redazione, ma ha capito che lui sceglierà Nadia", "Le non scelte lo sanno da prima", "Anche io vorrei avere la vostra convinzione", si legge su X il 3 maggio.

Le tensioni delle ultime puntate

Le anticipazioni delle puntate di Uomini e donne che sono state registrate lo scorso weekend, svelano che Cristina si è lamentata molto di una presunta preferenza di Gianmarco nei confronti di Nadia.

Secondo Cristina, il tronista avrebbe occhi solo per Nadia sia in esterna che in studio, e questo farebbe pensare che la sceglierà a breve.

Gianmarco, però, non si è ancora sbilanciato ma presto lo dovrà fare perché le riprese dell'edizione 2024/2025 finiranno il 12 maggio.