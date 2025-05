Le anticipazioni Un posto al sole riguardanti le puntate in onda dal 19 al 23 maggio rivelano che Manuela si ritroverà a un bivio nel momento in cui scoprirà che Jimmy è fuggito di casa. La ragazza, infatti, non saprà se informare o meno Niko dell'accaduto. Nel frattempo, Elena e Gennaro saranno sempre più vicini mentre Michele sospetterà che l'imprenditore sia coinvolto nella scomparsa di Assane e Giulia soffrirà molto a causa della decisione di Luca.

Un posto al sole, trame 19-23 maggio: Giulia in preda all'angoscia

Luca ha deciso di partire improvvisamente senza dire nulla a Giulia, la quale anche a causa delle rivelazione che Alberto farà sulle vere intenzioni del dottore, cadrà in uno stato di grande angoscia.

Nel frattempo, l'ex primario confiderà a Gianluca ciò che lo ha spinto ad andare via da Napoli mentre Niko proverà a ridare serenità alla madre, ma finirà per rischiare di peggiorare ulteriormente la situazione. Poco dopo, Elena sarà intenta a ridare forza al palinsesto di Radio Golfo, ma, come si evince dagli spoiler sui prossimi episodi di Un posto al sole, dovrà affrontare un problema non da poco, ovvero la decisione di Gennaro Gagliotti di non rinnovare il suo investimento pubblicitario.

Michele sospetta che la scomparsa di Assane sia opera di Gagliotti

Roberto avrà il suo bel da fare con Gennaro Gagliotti e così spinto da Marina, lo affronterà per cercare di convincerlo a rinnovare il suo sostegno alla radio.

Nel frattempo, Manuela deciderà di presentarsi ad un provino per sostituire sua sorella Micaela nel programma che lei faceva insieme a Michele. Quest'ultimo, intanto, verrà a sapere che Assane è scomparso, che la famiglia ha deciso di sporgere denuncia e così comincerà a sospettare che dietro a questa storia ci sia proprio Gagliotti.

Elena, invece, inizierà a essere lusingata dalle attenzioni dell'imprenditore agricolo e darà l'impressione di non apprezzare i consigli che le daranno le persone a lei care. I due, infatti, si avvicineranno sempre più. Poco dopo, Giulia faticherà ad accettare le scelte di Luca mentre Damiano non sopporterà più il comportamento di Grillo nei suoi confronti e comincerà a pensare ad un'idea personale.

Manuela si ritrova a un bivio

Jimmy continuerà a subire molto l'influenza di Matteo e vorrà a tutti i costi andare a incontrare il suo rapper preferito nonostante Niko gliel'abbia proibito. Il ragazzino per riuscire nel suo intento arriverà a fuggire di casa, ma verrà scoperto da Manuela, la quale si ritroverà ad un bivio e non saprà cosa fare.

Nel frattempo, a Caffè Vulcano tutti si daranno da fare per preparare al meglio le serate danzanti organizzate da Gabriela, ma ciò scatenerà la gelosia di Samuel, il quale farà fatica a contenerla. Mariella, invece, non vedrà l'ora di prendere parte ad una di queste serate in compagnia di Guido, ma le cose non andranno come avrebbe sperato. Infine, Damiano deciderà di presentare domanda per fare il concorso di vice ispettore, ma a quanto pare Viola non prenderà affatto bene questa decisione.

Ipotesi sul futuro sentimentale di Damiano e Viola

Viola, come detto, non sembrerà gradire la decisione di Damiano di cercare di fare carriera all'interno della polizia, provando a salire di grado, nonostante ciò corrisponda ad un aumento dei rischi per lui.

Questo potrebbe provocare non pochi problemi nel loro rapporto, che in realtà sembra già essersi un po' incrinato per via della reticenza della professoressa Bruni di andare a convivere con l'uomo che ama. Il desiderio di Renda di diventare vice ispettore potrebbe quindi rappresentare un ulteriore elemento di destabilizzazione nella loro relazione sentimentale.