Le anticipazioni di Un posto al sole annunciano la fine di un dramma, ma anche un segreto che, inizialmente, verrà taciuto. Nelle prossime puntate in onda su Rai 3, Giulia scoprirà che Luca sta bene e che è stato aiutato nella sua fuga da Gianluca. Anche Niko verrà a sapere del coinvolgimento del giovane Palladini, ma l’avvocato si troverà in una posizione difficile e manterrà il silenzio con Alberto, al quale non rivelerà nulla di quanto fatto da suo figlio.

Giulia e Niko scoprono che Gianluca ha ospitato Luca

Le vicende del dottor Luca De Santis continueranno a essere al centro delle trame di Un posto al sole.

Ci saranno nuovi risvolti nella storyline del medico: Gianluca Palladini, che ha ospitato Luca nella sua abitazione vicino Siena, tradirà l’amico rivelando a Giulia che il suo compagno è insieme a lui. La signora Poggi sarà sollevata, ma dovrà affrontare la situazione chiarendosi faccia a faccia con il fidanzato. Il tutto non andrà come sperato: il dottor De Santis sembrerà non avere la minima intenzione di rientrare a Napoli per riprendere in mano la sua vecchia vita. In aggiunta a questo, anche Niko verrà a sapere quanto accaduto e del suo coinvolgimento.

Niko nasconde ad Alberto che suo figlio Gianluca ha ospitato Luca

Mentre Giulia sarà alle prese con i suoi tentativi di convincere Luca a tornare sui suoi passi e ad abbandonare i suoi propositi estremi, Niko si troverà a un bivio.

L’avvocato Poggi sarà in una posizione difficile, perché Gianluca è il figlio primogenito di Alberto Palladini. Va ricordato che tra padre e figlio i rapporti sono interrotti da anni e per Niko, ormai consapevole che Gianluca si è riaffacciato nella vita di Luca De Santis e di sua madre Giulia, sarà molto difficile tacere con Alberto, che è anche suo socio. Le anticipazioni rivelano che Niko tacerà con Alberto, ma non è escluso che l’avvocato Palladini scopra successivamente da solo la verità o che Niko trovi il coraggio di confessargli tutto.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Michele è stato picchiato dai braccianti

Nelle precedenti puntate di Un posto al sole andate in onda su Rai 3, Michele si è recato nelle campagne dell’azienda Gagliotti per riprendere la sua inchiesta sul caporalato e per scoprire che fine avesse fatto Assane.

I braccianti, infastiditi dalle domande del giornalista, lo hanno accerchiato e picchiato. Nel frattempo, Claudia ha chiuso la sua storia d’amore con Guido e ha confessato quanto accaduto a Silvia. Quest’ultima ha poi riportato a Mariella la notizia della rottura fra il suo ex marito e la compagna, manifestando subito gioia per la notizia.