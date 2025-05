Continuano le vicende dei protagonisti della celebre soap Un posto al sole. Nel corso della settimana che andrà dal 12 al 16 maggio per Giulia non ci saranno momenti facili da affrontare. La donna entusiasta per il suo imminente matrimonio verrà avvolta dall'angoscia quando scoprirà che Luca è sparito misteriosamente. Niko deciderà di punire suo figlio per il suo comportamento inappropriato a scuola e andrà allo scontro con lui.

La scelta di Michele

Michele dopo aver assistito all'incontro spirituale tra Agata e Iolanda deciderà di vederci chiaro per scoprire cosa gli è accaduto realmente durante la sua esperienza mistica fuori dal corpo.

L'infermiera del San Filippo spiegherà all'uomo che Agata ha dei poteri soprannaturali in grado di metterla in connessione con suo figlio e finirà per convincerlo che la donna abbia davvero questa dote speciale. Sarà solo dopo un confronto molto schietto con Rossella che Michele riuscirà a tornare lucido e a concentrarsi unicamente sul suo lavoro. Viola, invece, dopo il precedente episodio sgradevole con i suoi alunni, dovrà fare i conti con un nuovo episodio spiacevole. Matteo bullizzerà Camillo mettendo anche Jimmy in una posizione complicata. Sarà proprio in quel momento che la professoressa deciderà di agire in maniera dura per evitare ulteriori episodi spiacevoli. Niko sarà convocato a scuola insieme alla madre di Matteo, se da un lato la donna minimizzerà l'accaduto, l'avvocato Poggi non intenderà sorvolare e adotterà una linea dura con suo figlio che, a sorpresa, reagirà in maniera sgarbata e sgradevole.

A nulla serviranno i tentativi di mediazione di Manuela, tra padre e figlio la situazione diventerà davvero tesa.

La decisione di Gagliotti

Tra Ferri e Gagliotti la situazione continuerà a rimanere tesa. Tra i due ci sarà un ulteriore scontro che spingerà quest'ultimo a prendere una drastica decisione pur di fare valere le sue ragioni. L'atteggiamento di Gennaro influirà inevitabilmente anche sul lavoro di Elena. La donna, che in poco tempo stava riuscendo a risollevare le sorti di Radio Golfo, infatti, dovrà fare i conti con un nuovo grattacapo creato proprio da Gagliotti.

Le cose non andranno meglio nemmeno per Giulia. La donna entusiasta per le sue nozze con Luca sarà al settimo cielo nei preparativi.

Mentre Raffaele cercherà di smorzare le ansie di Renato dovute al matrimonio della sua ex moglie. Giulia però precipiterà nello sconforto quando scoprirà che il suo futuro marito l'ha abbandonata a causa dell'aggravarsi della sua malattia. La donna cercherà di trovarlo disperatamente e finirà per cadere in uno stato di angoscia profonda a causa della misteriosa scomparsa del suo futuro marito. Damiano, intanto, continuerà ad avere problemi al lavoro a causa dell'intransigenza del suo capo. Tra lui e Grillo ci sarà un nuovo e inevitabile duro scontro.

Samuel sarà geloso di Nunzio. Lo chef infatti proporrà alla sua fidanzata Gabriela una soluzione per incrementare le loro entrate e fronteggiare le spese imposte da Alberto.

Gabriela accetterà di tenere al Vulcano una serata danzante a cui parteciperà anche Mariella che, nonostante i tentativi di Sasà, non riuscirà a stare lontano da Guido e finirà per mentire proprio al suo migliore amico.

Ipotesi Renato e Giulia

Non è ancora chiaro se quello di Luca sarà un arrivederci momentaneo oppure se un addio definitivo. L'uomo farà perdere le sue tracce a causa dell'avanzare della sua malattia. Il suo gesto getterà Giulia nella disperazione. Se il suo dovesse essere un addio definitivo non si esclude il fatto che possa essere proprio Renato a risollevare il morale della sua ex. L'uomo, infatt,i dopo aver appreso la notizia del matrimonio è rimasto sconcertato e la notizia di questa sparizione potrebbe essere per lui l'occasione giusta per riavvicinarsi a Giulia ed offrirle il suo appoggio.