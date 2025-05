Tradimento non andrà in onda in prima serata venerdì 30 maggio, ma slitterà alle ore 23:15, subito dopo uno speciale di Uomini e donne dove il pubblico vedrà la scelta di Gianmarco. Il cambiamento della programmazione di Canale 5 prevede per la dizi turca due puntate che termineranno a tarda notte.

Uomini e donne: la scelta di Gianmarco

L'appuntamento con la puntata serale di Tradimento si farà attendere più del solito venerdì 30 maggio, perché la direzione di Canale 5 ha deciso di trasmettere in prima serata uno speciale di Uomini e donne. Al centro dello studio di Maria De Filippi siederà Gianmarco che farà la sua scelta tra Nadia e Cristina.

La puntata è stata registrata e quindi si sa già che il tronista deciderà di iniziare una storia d'amore con Cristina Ferrara, deludendo le aspettative di Nadia. Prima di fare la sua scelta, Gianmarco ci terrà a ringraziare Maria De Filippi e tutta la redazione di Uomini e donne che lo hanno accolto come in famiglia e gli hanno permesso di trovare la ragazza giusta. Cristina dirà di sì a Gianmarco e i famosi petali daranno inizio ad una nuova vita insieme. Il trono di Gianmarco è stato molto seguito e non privo di problemi, visto che spesso sono arrivate in redazione delle segnalazioni che ipotizzavano un avvicinamento tra il tronista e Cristina anche fuori dal programma.

Due puntate di tradimento in seconda serata

Dopo Uomini e Donne andranno in onda due puntate di Tradimento che vedranno protagonista ancora la famiglia Dicleli. In particolare Oylum dovrà pagare caro l'errore di Selin che ha pubblicato un video in cui accusava la sua ex amica di adulterio. Un fanatico dei Dicleli, Vahit, sarà deciso a vendicare l'onore di Behram e partirà da Diyabakir con un gruppo di uomini per portare avanti la sua missione. Oylum verrà rapita insieme al piccolo Can e rischierà seriamente la vita. Vaiht, infatti, sarà fuori controllo e punterà la sua arma contro la ragazza, pronto a fare fuoco. A salvare la situazione arriverà Kahraman che salverà Oylum e la riporterà a casa sana e salva con il suo bambino.

I fan di Tradimento non apprezzano il cambiamento

La decisione di Canale 5 non è stata presa bene da molti utenti che ritengono inutile dedicare una prima serata a Uomini e donne.

"La scelta sarà una sorpresa", scrive una delle fan di Tradimento in tono sarcastico, riferendosi al fatto che la puntata è registrata e quindi si sa già in anticipo come andrà a finire. "Uomini e donne non mi interessa", scrivono altri, "Non vedrà la scelta".