Alonso offrirà dei soldi a Jana per andare via da La Promessa in assenza di Manuel nella puntata di sabato 7 giugno: "Decidi tu la cifra", dirà.

Le anticipazioni rivelano che Cruz e Alonso andranno a trovare Manuel in carcere: penseranno che sia arrivato il momento adatto per liberarsi di Jana. Quest'ultima, però, si prenderà del tempo per decidere cosa fare. Cruz, intanto, sarà delusa per l'ennesima bugia di Alonso che le ha nascosto che Pia è viva.

Manuel in carcere griderà la sua innocenza

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che l'arresto di Manuel sarà l'argomento del giorno al palazzo.

I nobili si riuniranno a colazione e parleranno su come poter tirare fuori il marchesino dai guai. Nessuno avrà dubbi sulla sua innocenza, ma Alonso si renderà conto che non basterà qualche telefonata per far tornare suo figlio in libertà. La carrozza passerà a prendere i marchesi per accompagnarli in carcere a far visita a Manuel in carcere. Nel frattempo, quest'ultimo, darà la sua versione dei fatti a Burdina. Il marchesino spiegherà che ha chiesto a Gregorio di incontrarlo per chiedergli di lasciare in pace Pia. Manuel ammetterà che l'ex maggiordomo lo ha minacciato con un coltello, ma aggiungerà anche di aver tenuto la situazione sotto controllo e quando ha salutato Gregorio lui era ancora vivo.

"Il reale omicida è fuori", assicurerà Manuel al sergente, ma lui resterà il maggiore sospettato per la morte di Gregorio. Poco dopo, Cruz e Alonso arriveranno dal marchesino che li accoglierà di buon umore. Manuel vedrà i suoi genitori preoccupati e proverà a rassicurarli sul fatto che sta bene. Cruz non riuscirà a capire come possano sospettare di lui e a quel punto Manuel sarà costretto a dirle una verità che la ferirà molto. "Volevo assicurarmi che stesse lontano da Pia", dirà il marchesino, ammettendo che la donna è ancora viva e che ha finto di togliersi la vita per proteggersi.

Cruz scoprirà l'ennesima bugia di Alonso

Nella puntata de La Promessa di sabato 7 giugno, Cruz verrà a sapere che Pia è viva e suo marito lo sapeva.

La marchesa sarà sconvolta dall'ennesima bugia di Alonso che proverà a cambiare discorso dicendo a Manuel che sta effettuando molte telefonate per tirarlo fuori dai guai. Il marchesino avrà una sola richiesta per suo padre: "Parla con Jana e dille di non venire a trovarmi". Manuel spiegherà che non vuole che la ragazza lo veda in prigione. "Prenditi cura di lei", aggiungerà. Cruz assicurerà Manuel che Jana non correrà alcun pericolo in sua assenza. Quando andranno via, però, i marchesi penseranno che è arrivato il momento giusto per liberarsi di Jana. Alonso convocherà Jana per parlarle e inizierà a dirle che Manuel sta bene e che gli ha chiesto di non andare a trovarlo. Presto, però, il marchese arriverà al sodo: "Non puoi sposarti", dirà, "Se ami Manuel devi lasciarlo".

Alonso offrirà a Jana anche dei soldi per ricominciare la sua vita altrove: "Decidi tu la cifra". La ragazza non accetterà, ma chiederà del tempo per riflettere sulle parole di Alonso.

Jana a La Promessa senza Manuel

Nelle puntate precedenti, il sergente Burdina è arrivato a La Promessa e ha messo le manette a Manuel. L'accusa a suo carico è molto grave: l'omicidio di Gregorio. Le prove contro Manuel non sono concrete, ma tra gli oggetti della vittima è stata trovata una busta con il marchio de La Promessa e di fatto Manuel è stato l'ultimo a vedere Gregorio. Il marchesino si trova nei guai pur avendo gridato la sua innocenza perché non ci sono altri sospettati. Jana sta vivendo momenti di forte difficoltà al palazzo senza il suo amato a proteggerla. Petra e Cruz fanno di tutto per farla sentire a disagio e Jana sa che non può fare altro che aspettare il ritorno di Manuel per riprendere a fare progetti con lui.