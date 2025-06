Le anticipazioni di Beautiful annunciano momenti di ansia e preoccupazione per la famiglia Forrester. Nelle puntate in onda da lunedì 23 a domenica 29 giugno su Canale 5, Eric si accascerà all’improvviso durante la festa organizzata in suo onore e sarà ricoverato d’urgenza in ospedale, venendo ricoverato d’urgenza in ospedale. Donna sarà sconvolta, così come tutta la famiglia dello stilista, che si riunirà al capezzale dell’uomo. Finn, invece, proporrà un trattamento di emergenza, ma Ridge si opporrà, suscitando perplessità in Brooke, Steffy e nello stesso Finn, che vorranno invece tentare di salvare Eric.

Eric viene trasportato d'urgenza in ospedale

Durante la festa in onore di Eric si verificherà un evento spiacevole, poiché il festeggiato si accascerà all’improvviso a terra a causa di un malore. Il signor Forrester verrà trasportato d’urgenza in ospedale, privo di conoscenza, e sarà attaccato a un respiratore. Tutta la famiglia si riunirà al capezzale dello stilista, in attesa di notizie.

Intanto, Finn proporrà una soluzione: il medico ha lavorato in gran segreto negli ultimi tempi a una terapia sperimentale per tentare di salvare la vita di Eric. La decisione finale sul futuro di Eric spetterà a suo figlio Ridge, che però non sarà d’accordo nel tentare tale cura.

Ridge nega a Finn il consenso per curare Eric con la terapia sperimentale

Nel frattempo, i Forrester saranno disperati per la decisione di Ridge di non tentare a tutti i costi di prolungare la vita di Eric con la terapia proposta da Finn, che, tra l’altro, non offre alcuna garanzia di successo. Donna sarà scossa, mentre Brooke, Steffy e Finn tenteranno di fargli cambiare idea. Thomas, invece, rivelerà a Hope di essere deluso dal comportamento di suo padre, che ha mentito a Eric sull’esito della sfilata di moda. Finn verrà rimproverato da sua madre Li per aver dedicato troppo tempo al lavoro a scapito del suo matrimonio, ma il dottore cercherà conforto in Steffy, continuando a impegnarsi completamente per salvare la vita di Eric.

Un riepilogo delle puntate precedenti: la famiglia Forrester in ansia per Eric

Nelle precedenti puntate di Beautiful, andate in onda su Canale 5, la famiglia Forrester ha continuato a vivere momenti di grande ansia e preoccupazione per le condizioni di Eric. Hope ha temuto che la festa potesse affaticarlo e ha suggerito che avrebbe dovuto concentrarsi sulla sua salute. Ridge le è stato grato per il sostegno e ha rivelato a Zende la malattia del nonno, suscitando in lui una forte reazione emotiva. Eric, rendendosi conto delle sue precarie condizioni di salute e della gravità della situazione, ha ritenuto opportuno anticipare la festa per salutare i suoi cari. Spazio anche alle vicende di Donna, che, pur essendo sconvolta per la malattia del suo compagno, lo ha sostenuto nella sua scelta.

Eric e Donna, proprio mentre preparavano l’evento, hanno avuto modo di ricordare i momenti trascorsi insieme, mentre Ridge ha svelato a Thorne lo stato di salute del padre, spiegando anche le motivazioni che hanno spinto tutti a mantenere il riserbo sulla situazione. Anche Bridget è tornata a Los Angeles e, una volta informata, si è commossa sapendo la gravità della situazione. E mentre la festa per il signor Forrester prendeva il via, Finn ha preferito rimanere in ospedale.