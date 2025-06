La settimana dal 24 al 28 giugno di Beautiful, in onda su Canale 5 alle 13:45, si prospetta carica di emozioni e tensioni. Eric Forrester, dopo un improvviso malore, viene ricoverato in ospedale in condizioni critiche, lasciando la sua famiglia in preda all'angoscia. Ridge sarà chiamato a prendere decisioni cruciali riguardo decisioni cruciali riguardo alla salute del padre, mentre Donna, disperata, cerca di convincerlo a tentare una terapia sperimentale. Nel frattempo, la tensione cresce tra i membri della famiglia Forrester, divisi tra la speranza e la paura di perdere il loro amato patriarca.

Eric Forrester in gravi condizioni: Ridge affronta una scelta difficile

Gli episodi a partire da martedì 24 iniziano con Eric Forrester ricoverato in ospedale, in seguito a un malore improvviso durante una festa organizzata in suo onore. Mentre giace privo di conoscenza, sottoposto a ventilazione artificiale, la famiglia Forrester si trova di fronte a un bivio.

Finn, il genero di Eric, aveva da tempo studiato una terapia sperimentale che potrebbe salvargli la vita, ma la decisione finale spetta a Ridge che detiene la procura sanitaria del padre. Nonostante le suppliche di Donna e di altri membri della famiglia, Ridge è tormentato dalla paura di sottoporre il padre a ulteriori sofferenze inutili.

La famiglia Forrester divisa tra speranza e disperazione

Mentre Ridge è costretto a fare i conti con la difficile decisione, gli altri membri della famiglia si raccolgono al capezzale di Eric, sperando in un miracolo. Donna non perde occasione per implorare Ridge di consentire a Finn di procedere con la terapia sperimentale, ma Ridge resta fermo nella sua posizione, ricordando a tutti il desiderio di Eric di non prolungare la sua vita in modo artificiale. Nel frattempo alla Forrester Creations si trovano Thomas, Hope, Zende e Carter a riflettere sull'eredità di Eric, ricordando anche quanto il suo esempio e la sua guida abbiano significato per l'azienda e per le loro vite personali.

Nella puntata precedente di Beautiful

Nella puntata precedente di Beautiful, Eric aveva rinnovato la sua stima nei confronti del nipote R.J., ringraziandolo per averlo aiutato a riscoprire la sua passione per la moda. Durante la stessa serata, Eric aveva scoperto che il figlio Ridge gli aveva mentito riguardo alla vittoria di una sfida, ma aveva compreso che si trattava di un gesto d'amore. La serata si era poi conclusa tragicamente con un malore che aveva colpito Eric, portandolo all'ospedale senza mai riprendere conoscenza. La famiglia Forrester si trovava così a vivere momenti di grande apprensione e preoccupazione per il futuro del loro amato patriarca.