Le anticipazioni settimanali di Beautiful relative alle puntate che andranno in onda dal 22 al 28 giugno su Canale 5 annunciano che Finn proporrà a Ridge una nuova cura sperimentale che potrebbe salvare Eric. Intanto quest'ultimo, dopo un nuovo malore, verrà ricoverato in ospedale in condizioni gravissime.

La festa in onore di Eric

Le anticipazioni di Beautiful relative agli episodi che verranno trasmessi da domenica 22 a sabato 28 giugno prendono il via dalla festa in onore di Eric. Il patriarca riuscirà a dedicare a tutti i suoi familiari parole di affetto.

Lo stilista si congratulerà con Thomas e Hope e affermerà che se loro stanno bene insieme nessuno dovrebbe ostacolarli.

Nel frattempo, Steffy cercherà di contattare Finn, che si troverà in ospedale e rassicurerà la moglie dicendole che la raggiungerà il prima possibile.

Intanto Eric avrà un nuovo malore: il patriarca però continuerà a circondarsi dai familiari che - uno alla volta - lo ringrazieranno per tutto ciò che ha fatto per la famiglia e la casa di moda.

In particolare Carter ringrazierà Eric per il suo ruolo di guida e per averlo sempre incoraggiato, Li raggiungerà il figlio in ospedale, ancora intento a occuparsi di un caso grave. Li spronerà Finn a raggiungere Steffy che in questo delicato momento ha bisogno di lui oppure rischierà di perderla di nuovo.

Donna, ascoltando una conversazione tra Thomas e Hope, scoprirà che Ridge ha mentito circa l'esito della sfilata essendo lui il vero vincitore.

Commossa, Donna chiederà a tutti di mantenere ancora il segreto per non ferire Eric. Successivamente, R.J. e Zende ringraziano il nonno per averli guidati nella loro carriera nell'ambito della moda ma durante un brindisi il patriarca comprenderà che Ridge ha mentito sull'esito della sfilata. Dapprima costernato, Eric capirà che il figlio ha agito per amore e lo ringrazierà.

Eric in ospedale in condizioni gravissime

Durante la festa, Eric avrà un malore gravissimo che lo costringerà a un ricovero in ospedale, poiché non riuscirà a prendere conoscenza. Donna verrà raggiunta in ospedale da Ridge e Brooke in attesa di notizie mentre la famiglia sarà in preda all'angoscia. Bridget cercherà di trattenere R.J. e Zende che vorrebbero correre in ospedale dal nonno con l'intento di non intralciare il lavoro dei medici che cercheranno di stabilizzare la situazione.

Giunta in ospedale, Steffy sarà confortata dal marito il quale le confesserà di aver studiato il caso del nonno e di aver trovato una cura sperimentale per la quale però serve un consenso immediato che solo Ridge può dare. Quest'ultimo però spegnerà le speranze della famiglia quando si rifiuterà di far soffrire ancora suo padre: lo stilista inviterà tutti a prepararsi a dire addio a Eric.

Intanto alla Forrester, Thomas, Hope, Zende e Carter penseranno a quanto Eric sia stato importante per tutti loro e per l'azienda, oltre a quanto Ridge sia in difficoltà vista la decisione che si trova costretto a prendere.

Infine, mentre Eric sarà in coma, Donna, Brooke e Steffy pregheranno Ridge di dare il consenso a Finn di intraprendere delle cure sperimentali.

Il punto sulla salute di Eric: alla fine si salverà

Le condizioni di salute di Eric, come svelano le anticipazioni, si aggraveranno in maniera repentina, tanto che la fine sembrerà davvero vicina. Tutti saranno stretti attorno al patriarca che si troverà in come in ospedale.

In realtà secondo quanto trapela ben presto ci sarà un colpo di scena: il patriarca si salverà e per lui si prospetta una vita ancora lunga, infatti, nelle puntate attualmente in onda in America (e che quindi andranno in onda in Italia tra circa un anno), l'uomo è ancora vivo e vegeto.