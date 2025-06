Le condizioni di salute di Eric continueranno a peggiorare, tanto che il patriarca dei Forrester avrà un malore proprio mentre lavora alla nuova collezione. Lo rivelano le anticipazioni di Beautiful relative alle puntate in onda su Canale 5 dal 9 al 15 giugno, in cui si vedrà Eric rifiutare il ricovero in ospedale, nonostante il consiglio del medico.

Eric ha un problema in ufficio

Eric Forrester continuerà a peggiorare, nonostante cerchi di tenere celata la sua malattia al resto della famiglia. L'uomo non sa che, oltre a Donna, anche Katie, Brooke, Ridge, RJ, Thomas e Steffy sono al corrente del fatto che le sue condizioni siano molto gravi.

I familiari continueranno ad assecondare il suo desiderio di tenere segreta la malattia e Ridge gli proporrà di lavorare insieme alla sua nuova collezione. Eric sarà entusiasta e si metterà al lavoro su un bozzetto di RJ. All'improvviso, verrà colto da un malore e sarà il nipote ad aiutarlo a sedersi. Eric minimizzerà l'accaduto definendolo solo un calo di zuccheri, ma Donna deciderà di chiamare il dottor Colby. Il medico arriverà alla Forrester Creations e, dopo aver visitato Eric, confermerà che si tratta di un chiaro segnale di peggioramento della malattia.

Eric rifiuta il ricovero in ospedale: anticipazioni 9-15 giugno

Il dottor Colby consiglierà a Eric il ricovero in ospedale, ma lui rifiuterà, visto che non vorrà sottoporsi a terapie inutili e invasive.

L'uomo vorrà continuare a lavorare alla sua collezione sfruttando al massimo il tempo che gli resta da vivere. Non vorrà assolutamente trascorrere i suoi ultimi giorni di vita in ospedale attaccato ai macchinari. Preso atto dei desideri del nonno, RJ informerà Ridge e Brooke del malore avuto da Eric. Tutti saranno preoccupati per lui, ma decideranno di assecondare le sue volontà, consci che la passione per il suo lavoro sia il motivo che lo tiene ancora in vita. Tutti rimarranno stupiti quando Eric comunicherà alla famiglia di voler organizzare una festa per celebrare la sua vita. Sarà difficile per Ridge e gli altri familiari partecipare alla serata fingendo che tutto vada bene.

Il punto sul personaggio di Eric in Beautiful

Eric Forrester è interpretato dall'attore John McCook sin dalla prima puntata di Beautiful risalente al 1987. Nel corso degli anni, si è sposato svariate volte. La prima moglie è stata Stephanie Forrester, da cui ha divorziato dopo trent'anni per sposare Brooke Logan. Nozze che non sono durate a lungo, così come quelle successive con Sheila Carter, Donna e Quinn. Proprio con Donna c'è stato un ritorno di fiamma dopo anni di lontananza: è proprio la sorella di Brooke a stargli accanto durante il periodo difficile della malattia di lui.