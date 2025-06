Cambio palinsesto tv sulle reti Mediaset dal 7 al 13 luglio 2025. Le novità riguarderanno l'appuntamento con La forza di una donna, la nuova serie turca che ha debuttato nella fascia pomeridiana di Canale 5 con inizio alle 15:10.

In prime time, invece, non si assisterà al debutto di Io sono Farah: contrariamente a quanto era stato previsto inizialmente, la nuova serie con Demet Ozdemir non sarà infatti trasmessa nella fascia serale del 13 luglio, lasciando spazio alla finalissima del Mondiale per Club.

La forza di una donna è confermata alle 15:10

Nella settimana che va dal 7 al 13 luglio 2025, La forza di una donna continuerà dunque ad andare in onda dalle 15:10 alle 16:00 circa.

La conferma è dovuta alla messa in onda di Forbidden Fruit che, anche dopo la prima settimana di programmazione con puntate extra-large di un'ora, continuerà ad occupare lo slot orario che va dalle 14:10 alle 15:10 circa, prendendo il posto di Tradimento.

La fortunata serie con Bahar verrà trasmessa in questa nuova collocazione per tutto il mese di luglio, con la speranza di continuare a bissare gli ascolti da oltre il 23% di share fatti segnare fin qui.

Negli episodi futuri de La forza di una donna Bahar scopre di essere malata

Le anticipazioni delle puntate future rivelano che i colpi di scena non mancheranno: Bahar, infatti, scoprirà di avere una grave malattia del sangue, cosa che renderà necessario un trapianto di midollo osseo.

In un primo momento la donna prenderà sotto gamba il suo stato di salute, intenzionata a portare avanti i suoi impegni professionali per non far mancare nulla ai figli. Col passare del tempo, però, i malori improvvisi diventeranno sempre più frequenti e la spingeranno a sottoporsi a delle visite accurate, fino alla scoperta della malattia.

Un vero e proprio dramma per Bahar che, tuttavia, cercherà di non abbattersi per amore dei suoi due figli.

Salta Io sono Farah: cambio programmazione Mediaset 9-13 luglio

Per il prime time, invece, il cambio programmazione riguarderà la serata del 13 luglio, laddove non ci sarà spazio per il debutto di Io sono Farah.

La nuova serie turca con Demet Ozdemir, attesissima dal pubblico di Canale 5, non andrà infatti in onda in prime time per lasciare spazio all'appuntamento con la finale del Mondiale per Club 2025, in programma dalle 21:00.

Al momento la messa in onda di Io sono Farah risulta in definitiva in stand-by nel palinsesto della rete ammiraglia, dato che l'attenzione è incentrata in primis sulle nuove puntate de La notte nel cuore, che sta registrando ascolti in costante crescita con punte del 16% di share.