Dopo le voci di un presunto ritorno di fiamma tra Carlo Motta e la ex Helena Prestes, il modello ha deciso di raccontare la sua versione a Fanpage.it. Nel dettaglio, il diretto interessato ha confermato gli incontri con Prestes, ma non ha risposto alla domanda se tra i due c'è stato qualcosa di fisico. Tuttavia Motta si è detto deluso da Helena: "Per lei esiste solo la tv, i fan, l'apparenza".

La versione di Carlo Motta

Nella serata di mercoledì 4 giugno, Deianira Marzano ha sganciato la bomba di gossip parlando di diversi incontri tra Helena Prestes e il suo ex Carlo Motta.

A seguire anche Biagio D'Anelli ha detto di aver parlato con Javier Martinez e quest'ultimo ha confermato tutto.

A quel punto anche Carlo Motta ha deciso di raccontare la sua versione dei fatti: "Ci siamo visti la sera stessa che è tornata da Roma e gli incontri sono continuati sia per chiacchierare che per fare kite". Carlo ha preferito mantenere il massimo riserbo su cos'è accaduto durante gli incontri a casa con la ex Prestes, ma ha specificato che Helena non l'ha mai tutelato: "Per lei esiste solo la tv, i fan, l'apparenza".

Il 37enne ha detto di esserci rimasto male perché Helena non ha mai confermato le voci sui loro incontri, mentre dopo un'intervista a Verissimo non ha mai fatto chiarezza che non fosse lui il fidanzato che le aveva rotto il coccige: "Io lavoro con brand importanti e alcuni mi dissero di non voler più lavorare con me perché sono un violento". Infine, Motta ha rivelato che Helena ha sempre cercato di nascondere la loro relazione: all'Isola dei Famosi venne presentato come un "amico speciale", mentre al Grande Fratello si è risentito perché tra i due c'era stato un riavvicinamento ma lei aveva baciato Lorenzo Spolverato.

Il commento su Javier Martinez

Nell'intervista Carlo Motta ha parlato anche dell'attuale fidanzato di Helena Prestes.

Secondo lui, non c'è bisogno di chiedere scusa a Javier Martinez poiché non ha mancato di rispetto a nessuno. In merito alla relazione nata all'interno del reality show, Motta ha detto di Prestes e Martinez: "Non so se siano innamorati davvero, ma credo che c'è una convenienza reciproca. Forse questo è il loro modo di amarsi".

La reazione dei fan 'Helevier'

Su X, diversi fan della coppia hanno espresso un loro commento in merito.

"Non oso immaginare Javier come sta in questo momento, dopo aver saputo degli incontri tra Carlo e Helena", "Sinceramente penso che lei abbia sbagliato", "Ti credo che Hele vuole rivedere Carlo, Javier era moscio in casa ed è moscio anche fuori dal GF", "Io credo che se Javi si fida di Hele non ci sia alcun problema. Lei ha sbagliato solo nel momento in cui non è stata chiara con Javi ma che lui l'abbia scoperto da terze persone".