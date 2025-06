Continuano a far discutere gli spettacoli che Zeudi Di Palma sta facendo in diverse città del mondo, in particolare quelle in cui vanta il maggior numero di fan. Biagio D'Anelli ha criticato aspramente la finalista del Grande Fratello paragonando i suoi show ai saggi che si fanno alle elementari, anche se quelli della giovane sarebbero a pagamento e proporrebbero solo esibizioni in playback o non all'altezza del prezzo del biglietto.

La riflessione dell'esperto sui social

Sabato scorso c'è stato lo spettacolo di Zeudi per le fan del Brasile, uno show che è piaciuto molto alle sostenitrici della ragazza, un po' meno ai suoi "detrattori".

Tra coloro che hanno sempre criticato Di Palma e le sue performance in giro per il mondo, c'è Biagio D'Anelli, che anche l'altro giorno ha deciso di punzecchiare la concorrente del Grande Fratello in un video che ha postato su tutti i suoi canali social.

"Fermi tutti. Mi mandate tantissimi messaggi in cui scrivete che Zeudi ha conquistato il Brasile, che avrebbe miliardi di fan ma non vengono mai inquadrati, si vede solo lei sul palco e non si capisce chi sta battendo le mani.

Forse c'è una cassa che trasmette le urla da stadio durante il saggio da seconda elementare. Dopo Madrid, in Brasile c'è stato un lavoro nuovo, infatti si vede Zeudi che canta in playback, in ritardo e con il microfono spento, pazzesco", ha esclamato l'esperto di gossip con tono palesemente provocatorio.

Il commento sul prezzo dei biglietti dello spettacolo

"In Brasile Zeudi canta in playback e la gente paga 120 euro, bravissimi. Per carità, i soldi sono vostri, ma non date fastidio a me scrivendomi che siete stati a questa festa. Basta", ha concluso D'Anelli nello sfogo social con il quale ha punzecchiato sia la concorrente del Grande Fratello che i suoi tantissimi sostenitori.

Non è la prima volta che l'esperto di gossip commenta gli show di Di Palma, anzi qualche giorno fa sotto ad un suo post pieno di critiche per la ragazza è apparso il commento di Helena: le emoticon della risata come a voler prendere in giro Zeudi e gli spettacoli che sta facendo all'estero in questo periodo.

Il parere degli utenti social

Sotto al video nel quale Biagio D'Anelli ha definito gli show di Zeudi uguali ai saggi di fine anno a scuola, si possono trovare sia i commenti di chi è d'accordo con lui che quelli di chi difende la finalista del Grande Fratello.

"Dieci minuti di applausi per te", "Sei un grande", "Ognuno spende i propri soldi come vuole", "Davvero c'è chi paga per vedere Zeudi?", "Secondo me è tutto finto, non la calcola nessuno", "Condivido tutto, io non ci andrei neanche se fosse gratis", "Lei lo fa per divertirsi, è la prima che non si prende sul serio", si legge sui social in questi giorni.