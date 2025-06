Sul web si parla molto delle dure parole che la madre di Chiara Cainelli ha rivolto ad Alfonso D'Apice su Facebook. La signora Rossy Rodriguez si è scagliata contro il concorrente del Grande Fratello affermando che "un essere come lui" non lo augurerebbe a nessuno, perché non le starebbe permettendo di vedere la figlia da quando hanno concluso l'esperienza nella casa più spiata d'Italia.

Il commento di Rossy che non passa inosservato

C'è maretta tra Chiara e la sua famiglia? Questa è la domanda che si stanno ponendo i fan del Grande Fratello da quando su X ha cominciato a circolare lo screenshot di un commento che la mamma della ragazza ha scritto su Facebook di recente.

Nel rispondere a un utente, che probabilmente le ha chiesto un'opinione su Alfonso, la signora Rossy ha dichiarato: "Ciao, io non auguro un essere così, per carità. Lo sa che io non ho potuto abbracciare mia figlia da quando è uscita dal Gf? Le lascio immaginare".

"Lo sa che il 20 giugno era il mio compleanno e loro hanno postato una foto con la mamma di Alfonso e a me nemmeno mia figlia mi ha fatto gli auguri.

Dio vede tutto e la farà pagare a tutti e due", ha concluso la donna.

Il parere degli utenti di X

Le parole della signora Rossy contro Alfonso non sono passate inosservate, anzi molti utenti social si sono esposti per commentarla nelle ultime ore.

"Il profilo non è fake, quindi la mamma di Chiara è davvero contro Alfonso", "Mi dispiace davvero per lei", "Cosa vi aspettavate da uno che non ha fatto uscire la ex per otto anni?", "Anche Chiara avrà le sue colpe", "Che cosa triste", "Perché prendersela con Alfonso? Sarà Chiara che non vuole contatti", "Deve prendersela con sua figlia, non con Alfonso", "Se una mamma arriva a fare questo, vuol dire che sotto c'è di più", "I problemi tra madre e figlia sono di vecchia data, lei ne ha pure parlato al Grande Fratello", "Ha usato parole da brividi", si legge su X.

L'amore nato davanti alle telecamere

La storia tra Chiara e Alfonso è iniziata tra le mura del Grande Fratello lo scorso inverno, da quando lei si è accorta che tra loro c'era più di un'amicizia.

Prima di fidanzarsi, hanno flirtato con altre persone all'interno della casa: lei ha avuto una breve frequentazione con Javier, lui si è riavvicinato alla ex Federica, finché quest'ultima non ha deciso di fare coppia fissa con Stefano. Successivamente, Alfonso si è invaghito per un periodo di Mariavittoria nel tugurio.

La relazione tra i due procede a gonfie vele anche lontano dai riflettori, tant'è che quasi ogni giorno entrambi pubblicano contenuti di coppia sui social, dove sono seguitissimi.