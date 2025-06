Non accennano a placarsi le chiacchiere su quanto sarebbe accaduto tra Helena Prestes e il suo ex Carlo Motta dopo la fine del Grande Fratello. Per dimostrare che quanto ha sempre raccontato corrisponde alla realtà dei fatti, il ragazzo ha pubblicato sul suo profilo Instagram una serie di foto scattate qualche settimana fa a Cannes. Prima di cancellare questi scatti che proverebbero gli incontri con Helena, il giovane ha scritto di non aver mai detto falsità né inventato nulla sul suo legame con la fidanzata di Javier Martinez.

Le mosse social che attirano l'attenzione

Da giorni Carlo Motta sostiene che tra lui e Helena ci sarebbero stati diversi incontri dopo l'uscita di lei dalla casa del Grande Fratello, in particolare momenti di svago e di relax che Helena avrebbe sempre tenuto per sé.

Visto che molti fan degli Helevier l'hanno accusato di dire bugie solo per visibilità, il ragazzo ha deciso di dimostrare che quello che racconta corrisponderebbe alla realtà dei fatti.

La sera del 5 giugno, tra le storie del profilo Instagram del giovane sono apparse una serie di foto che risalirebbero a metà maggio. In queste immagini si vede Helena in compagnia dell'ex fidanzato in spiaggia, in macchina e nel giardino di una casa che si affaccia sul mare.

"Due settimane fa, tempo di riposare dopo il red carpet di Cannes", ha scritto Carlo accanto allo scatto di lui e Helena seduti vicini al mare.

"Chiudiamo con un'altra chicca: lei a casa mia con il giubbino che le hanno recapitato circa un mese fa e che potete vedere nel suo post", ha aggiunto Motta accanto a un'altra fotografia.

Il messaggio prima di rimuovere le storie da Instagram

Queste foto sono rimaste sull'account Instagram di Carlo per poco tempo: il ragazzo ha deciso di eliminare tutto quello che aveva pubblicato per dimostrare che gli incontri con Helena ci sarebbero effettivamente stati.

"Ora cancellerò le storie, non mi va che restino sul profilo.

Il motivo di tutto ciò, per chi non lo sapesse, è che io non racconto frottole e non ho mai voluto prendere in giro nessuno. Sono stato additato come falso e millantatore, ma io non ho bisogno di inventare nulla per campare e soprattutto non ho nulla da nascondere. Ecco a voi un assaggio del fatto che ci siamo visti e frequentati", ha scritto Motta prima di rimuovere ogni cosa.

Il parere degli utenti di X

Le recenti mosse social di Carlo hanno animato la discussione tra gli utenti dei social, soprattutto tra chi ha seguito il Grande Fratello e ricorda cosa ha raccontato Helena del suo ex.

"Lei lo deve denunciare", "Questi scatti andavano conservati", "Mezzo uomo", "Vero e no, non si fa", "Che cinema", "Le foto possono essere vecchie, basta cambiare il luogo e la data", "A questo punto Helena deve intervenire, non può più stare in silenzio", "Queste foto non dimostrano che c'è stato un tradimento a Javier", si legge su X.