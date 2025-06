Il Grande Fratello è finito da mesi, ma sui social c'è ancora chi monitora quotidianamente i movimenti dei concorrenti più discussi dell'ultima edizione. In queste ore, ad esempio, c'è chi ha scovato un like di Javier Martinez a un post Instagram in cui alcune donne vengono apostrofate come "poco di buono", soprattutto quando dicono di volersi godere la libertà. Molti utenti hanno criticato il pallavolista e qualcuno ha anche tirato in ballo la fidanzata Helena Prestes.

L'apprezzamento che non passa inosservato

Nelle ultime ore sul web si sta parlando di Javier non per la sua storia con Helena (che procede a gonfie vele nonostante le recenti voci su una possibile crisi), ma per un mi piace che ha messo a un post Instagram piuttosto divisivo.

Come dimostra uno screenshot che sta circolando su X in questi giorni, Martinez ha apprezzato un video nel quale sono contenute parole poco carine nei confronti delle donne.

"Non si dice più fare la poco di buono, ma guarire, prendersi una pausa, concentrarmi su me stessa, avere un glow up, godermi la mia giovinezza", si legge nel filmato che una pagina ha caricato e che il pallavolista ha apprezzato forse pensando che nessuno se ne sarebbe accorto.

Le critiche anche a Helena

Il like di Javier ha fatto il giro della rete, e molti fan del Grande Fratello si sono esposti per commentarlo in maniera decisa. "Ma questo lo capisce che i like si vedono?", "Non è mai stato un genio, nella casa ha definito il femminismo estremismo", "Pian piano sta uscendo la sua vera faccia", "Io ci ho provato a farmelo piacere, ma non ci riesco proprio", "E lui sarebbe un grandissimo signore?", "Lui e Helena hanno qualcosa in comune", "Helena si merita uno come Javier, sono uguali", hanno scritto alcuni utenti di X su quello che accaduto in questi giorni.

Sempre sui social, però, c'è chi ha preso le parti di Martinez sostenendo che non avrebbe fatto nulla di male se non esprimere un'opinione generica: "Un po' ha ragione, c'è del bigottismo in giro".

La serenità ritrovata con Helena

Da quando ha concluso l'esperienza al Grande Fratello, Javier non si è esposto molto sui social se non per condividere qualche contenuto di coppia con Helena.

Nell'ultimo mese, però, il pallavolista ha fatto calare il silenzio sulla sua vita personale e non ha replicato in nessun modo alle cose che ha raccontato Carlo Motta (ex di Prestes) sui social.

Dopo alcune settimane di voci e avvistamenti contrastanti, quelli che nella casa erano stati ribattezzati gli Helevier sono tornati a mostrarsi insieme e più uniti che mai, e per farlo hanno scelto l'isola dove vive gran parte della famiglia Martinez, la Sardegna.