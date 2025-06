In questi giorni si sta parlando molto di alcune coppie che si sono formate nella casa del Grande Fratello pochi mesi fa, in particolare quelle che starebbero attraversando un periodo di crisi. Il 6 giugno, ad esempio, Mariavittoria Minghetti e Tommaso Franchi hanno smesso di seguirsi su Instagram per qualche ora, e questo ha dato il via ad una serie di chiacchiere sul loro rapporto. Nonostante i due si siano già rimessi il "follow", Lorenzo Pugnaloni sostiene che sarebbero in un momento "no" e che non sarebbe da escludere un'imminente rottura.

Il gesto che allarma i sostenitori della coppia

Negli ultimi giorni Helena e Javier non sono gli unici ex del Grande Fratello che sono finiti al centro del gossip per via di voci poco rassicuranti sul loro rapporto d'amore.

L'altra sera, infatti, su X si è diffuso lo screenshot di un reciproco "unfollow" tra Tommaso e Mariavittoria su Instagram: il gelo che è calato tra quelli che nella casa venivano chiamati i Tommavi, dunque, ha fatto discutere gli utenti per qualche ora.

ma oggi hanno stracciato tutti i contratti? pic.twitter.com/TCWCZyd1uJ — 𝘧𝘪𝘭𝘭𝘦𝘳 💉 (@fillerlover) June 6, 2025

Stando a quello che hanno ipotizzato molti fan, Minghetti e Franchi si sarebbero bloccati (oppure l'ha fatto solo uno dei due, e l'altro unfollow c'è stato automaticamente) per un po', ma prima di andare a dormire sarebbe tornato il sereno.

Al momento, infatti, i due si seguono e questo farebbe pensare che sono riusciti a chiarire le incomprensioni che li avevano portati ad allontanarsi sui social all'improvviso.

Il commento di Lorenzo Pugnaloni

Anche se Mariavittoria e Tommaso si seguono di nuovo su Instagram, c'è chi pensa che il loro rapporto sarebbe tutt'altro che stabile.

Nel rispondere alla domanda di una fan, infatti, Lorenzo Pugnaloni ha detto: "C'è una forte crisi, l'avevo già scritto settimane fa. In teoria è dovuta a incompatibilità caratteriale, non è successo nulla di particolare. La rottura sembrerebbe vicina".

I concorrenti dell'ultima edizione del Grande Fratello, invece, per ora non si sono esposti né per spiegare quello che è successo l'altra sera né come vanno le cose tra loro da quando sono usciti dalla casa più spiata d'Italia.

Il parere degli utenti social

Il gelo che è calato tra Mariavittoria e Tommaso l'altra sera, ha animato la discussione tra i fan del Grande Fratello che da giorni stanno commentando anche la presunta crisi in corso tra Helena e Javier.

"Ma stanno stracciando tutti i contratti?", "Anche loro si sono mollati?", "Che ridere tutta questa situazione", "Una maledizione continua per tutte le coppie di quest'anno", "Secondo me è un bug", hanno scritto alcuni utenti di X prima di avere conferma del fatto che i Tommavi sono tornati a seguirsi dopo qualche ora.