Oggi, 25 giugno, si è saputo che Shaila Gatta è stata scelta per sostituire Giuseppe Garibaldi come figura social dei casting del Grande Fratello. In rete, infatti, è stato caricato un video in cui la ballerina invita la gente a fare i provini per la nuova edizione del reality del quale è stata concorrente fino a pochi mesi fa. Su X, però, in molti si sono lamentati di questa mossa della ragazza perché nel recente passato si sarebbe dissociata dal programma, mentre ora ha accettato di sponsorizzarlo.

L'appello di Shaila agli aspiranti inquilini

Il cast della nuova edizione del Grande Fratello sarà ufficializzato verso metà settembre, ma nel frattempo gli autori sono alla ricerca dei concorrenti non famosi da inserire nel gruppo degli inquilini.

In queste ore sui social è stato pubblicato un video nel quale Shaila invita tutti gli utenti collegati ad iscriversi ai casting, che sono sempre aperti e si possono fare in giro per l'Italia.

"Ragazzi nulla è impossibile, perché non provare? Iscrivetevi, carpe diem. Credeteci, questa è un'esperienza che vi cambierà la vita e il modo di pensare", ha detto la ballerina.

Stando a quello che si legge su Lollo Magazine, Gatta è stata scelta per il ruolo che un anno fa è stato affidato a Giuseppe Garibaldi: la giovane sarà il volto di riferimento durante tutta la fase dei provini, e racconterà il backstage tramite i canali social del programma.

I dubbi degli utenti di X

Da quando si è saputo che Shaila ha iniziato a sponsorizzare i casting della nuova edizione del Grande Fratello, sui social c'è chi si è detto parecchio perplesso.

Chi ha seguito l'ultima stagione del reality, infatti, sostiene che la ballerina si sarebbe dissociata più volte dal format, dagli autori e dalla maggior parte degli altri concorrenti dopo la fine, quindi questa sua scelta di pubblicizzarlo sarebbe un po' incoerente.

"Ma siamo su scherzi a parte?", "Una pagliacciata", "Ma lei non schifava tutti?", "Il programma l'ha sempre fatta passare male e messa in cattiva luce e ora gli fa pubblicità, non si capisce nulla", "Lei dopo il 31 marzo ha odiato il conduttore, le opinioniste, gli inquilini ma soprattutto Lorenzo e ora sponsorizza i casting, assurdo", "Si è dissociata da tutto e adesso dice che le ha cambiato il modo di pensare, fa ridere", "Quest'esperienza non le ha fatto bene e incoraggiare altri a farla è pura follia", "Sembra di stare in un mondo parallelo", si legge su X in queste ore.

La nuova vita fuori dalla casa

Dopo la fine del Grande Fratello, Shaila si è fatta vedere raramente in compagnia di altri concorrenti della sua edizione: fatta eccezione per qualche cena con Zeudi (documentata con video postati su TikTok da entrambe), la ballerina sembra non aver coltivato molte altre amicizie fuori dalla casa.

Per quanto riguarda la storia con Lorenzo, invece, è finita nell'ultima puntata e non è mai ricominciata soprattutto per volere di Gatta.