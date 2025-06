In questi giorni sul web si sta parlando molto delle esibizioni di Zeudi Di Palma ad un evento che si è svolto a Madrid, balletti e sfilate in cui la concorrente del Grande Fratello sembra non aver brillato per particolari capacità. Sotto ad un post social in cui è stata sottolineata la pungente ironia che molti utenti hanno usato per criticare le performance della modella, alcuni hanno scovato il commento di Helena Prestes, divertita da tutto quello che si sta dicendo e scrivendo sulla sua ex compagna d'avventura.

Le emoticon che traducono il pensiero di Helena

Da giorni in rete si sta parlando dell'evento che Zeudi ha organizzato per incontrare i suoi fan spagnoli: questa settimana, infatti, l'ex Miss Italia è volata a Madrid e si è esibita davanti a centinaia di persone che hanno sempre fatto il tifo per lei al Grande Fratello.

I video delle performance di Di Palma hanno fatto il giro del web, soprattutto quelli in cui lei si cimenta con il ballo, con la batteria e con le sfilate.

Molti utenti social non hanno risparmiato critiche alla ragazza, anzi in parecchi hanno definito "discutibili" le sue doti da ballerina, da musicista e da modella.

Oggi, mercoledì 18 giugno, alcuni attenti fan hanno scovato il commento che Helena ha scritto sotto ad un post in cui si parla di quello che ha fatto Zeudi a Madrid pochi giorni fa: Prestes ha detto la sua usando diverse emoticon della risata, come a volersi mostrare divertita da quello che sta accadendo attorno alla sua ex amica e compagna d'avventura nella casa più spiata d'Italia.

sta impazzendo perché lei invece di andare all’estero a fatturare è andata a farsi sgamare mentre fa le corna al fidanzato https://t.co/SEh1Wnen0v — assenzio (@archivesco) June 18, 2025

Il parere degli utenti di X

Il commento di Helena non è passato inosservato, anzi su X si possono già trovare le risposte di chi ha interpretato quelle emoticon come una presa in giro a Zeudi e a quello che ha fatto durante l'evento a Madrid.

"Sta impazzendo, invece di andare all'estero a fatturare si è fatta sgamare mentre faceva le corna al fidanzato", "Fanno la gara della disperazione, ma almeno una sta fatturando", "Helena non si smentisce mai, è proprio cattiva", "Non supererà mai la Miss e un po' la capisco", "Non ci posso credere che l'ha scritto davvero", "Ma cosa ride?", hanno scritto alcuni fan del Grande Fratello dopo aver visto la reazione di Prestes alle performance di Zeudi in Spagna.

Il rapporto conflittuale nella casa

Helena e Zeudi si sono conosciute nella casa del Grande Fratello alcuni mesi fa e per un periodo hanno avuto un bellissimo rapporto.

La vicinanza tra le due ragazze aveva fatto pensare a molti fan che sarebbero potute diventare più che amiche, ma Prestes non se l'è mai sentita di andare oltre.

Nella settimana in cui la modella è stata fuori dal gioco (prima di essere ripescata), Di Palma ha flirtato con Javier e questo ha incrinato irrimediabilmente il suo legame con la coinquilina.