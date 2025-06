Da diversi giorni sul web si sta parlando molto degli spettacoli che Zeudi Di Palma sta facendo in varie città del mondo per gruppi ristretti di fan. A poche ore da un nuovo show per i suoi sostenitori del Brasile, la finalista dell'ultima edizione del Grande Fratello ha rotto il silenzio sulle critiche che ha ricevuto per le sue performance: la ragazza ha scritto su Instagram che si esibisce per divertimento e che è consapevole di non saper ballare o suonare uno strumento come i professionisti.

Le frecciatine sugli show in teatro

Pochi giorni fa Zeudi è volata in Brasile per incontrare i suoi fan e per preparare lo spettacolo che farà per loro a breve.

Prima di fare tappa in Sud America, però, la modella è stata a Madrid e anche lì ha fatto uno show per centinaia di persone che si sono affezionate a lei guardandola al Grande Fratello.

"Il problema dei suoi spettacoli? Che c'è chi paga per vederli", si legge in rete da quando hanno cominciato a diffondersi i video delle esibizioni di Di Palma in Spagna.

In tanti si sono esposti sui social per criticare la ragazza e le sue performance, soprattutto perché le farebbe solo per chi compra un biglietto non proprio economico: su Fanpage, infatti, si legge che un ticket di Madrid sarebbe arrivato a costare anche 120 euro.

Il primo sfogo social di Zeudi

Zeudi è rimasta in silenzio fino ad oggi, 20 giugno, quando sul suo canale broadcast di Instagram è apparso un messaggio in cui ha risposto indirettamente alle tante critiche che ha ricevuto per i suoi show.

"Sono arrivata ieri in Brasile, è un'emozione enorme per me essere qui. Oggi facciamo qualche prova per lo spettacolo", ha esordito la finalista dell'ultimo Grande Fratello nel suo breve sfogo.

Per replicare a chi non ha gradito le sue performance di Madrid, Di Palma ha aggiunto: "Come sapete è per divertimento, io non ballo e non suono la batteria nella vita, ma sono felice di condividere alcuni momenti divertenti con voi che mi apprezzate per le piccole cose".

Il successo in Italia e non solo

Nonostante le critiche, Zeudi sta riscuotendo molto successo in Italia ma soprattutto all'estero, dove vanta migliaia di sostenitori di varie nazionalità.

L'esperienza al Grande Fratello ha permesso all'ex Miss Italia di farsi conoscere e apprezzare anche oltre i confini nazionali, e questo le sta permettendo di lavorare e viaggiare contemporaneamente.

Sui social c'è chi pensa che parte del merito di tutto questo sarebbe di Helena, che nella casa ha instaurato un legame molto profondo con Di Palma prima di essere eliminata.

Dopo il ripescaggio di Prestes, le cose tra lei e la modella partenopea sono cambiate e tutt'ora tra le due non c'è più nessun rapporto.