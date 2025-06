Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore annunciano una notizia che era già nell’aria da settimane e che farà felici i fan dei "Barberasmo". Adelaide e Marcello annunceranno ufficialmente la loro intenzione di sposarsi. Ci sarà anche un articolo di giornale in prima pagina in cui verrà data la notizia del lieto evento per la contessa e Barbieri. Va precisato, però, che le trame non rivelano se l’unione avrà realmente luogo, se ci saranno ostacoli o se qualcuno manderà a monte le nozze prima del previsto.

Un articolo di giornale riporta una notizia su Adelaide e Marcello

In un articolo di giornale verrà riportata una fotografia con un primo piano di Adelaide Di Sant’Erasmo accanto al suo amato Marcello Barbieri. La coppia sarà protagonista di una notizia importante che diventerà ben presto di dominio pubblico e che sicuramente farà molto parlare nella società della Milano bene: si tratterà del loro imminente matrimonio.

Va ricordato che, nel finale della nona stagione de Il Paradiso delle Signore, la contessa ha fatto passi avanti nella relazione con il suo compagno, mostrandosi anche in eventi importanti al Circolo accanto al giovane.

L'annuncio ufficiale del matrimonio a Villa Guarnieri

Intanto, sempre sul quotidiano verranno riportati anche i dettagli dell’annuncio ufficiale della contessa Adelaide Di Sant’Erasmo e Marcello Barbieri.

La notizia verrà data dai diretti interessati a Villa Guarnieri. Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore non rivelano ancora dettagli sul matrimonio: cerimonia, banchetto e invitati. Va specificato che non è detto che qualcosa non accada per mandare a monte i piani di Marcello e Adelaide. Inoltre, non è stato ancora chiarito cosa ne sarà di Umberto, che nel finale della nona stagione ha dichiarato amore eterno a sua cognata. La notizia delle imminenti nozze di Adelaide era già stata annunciata da Vanessa Gravina a inizio maggio, quando aveva anticipato ai microfoni di Alberto Matano che ci sarebbe stata aria di nozze per il suo personaggio.

Un riepilogo del finale de Il Paradiso delle signore 9: Adelaide in lacrime per Umberto

Nel finale della nona stagione de Il Paradiso delle Signore, andato in onda a inizio maggio su Rai 1, Umberto ha dichiarato il suo amore ad Adelaide, facendo commuovere la donna. Delia, invece, si è fidanzata con Gianlorenzo, mentre Agata ha dichiarato il suo amore a Mimmo. Nel frattempo, Enrico è riuscito a salvarsi dalla sparatoria, ma è rimasto ferito al braccio, riportando un problema nei movimenti della mano. C'è stato spazio anche per le vicende di Giulia, che è stata licenziata dalla Galleria Milano Moda. Marcello e Roberto hanno deciso di comune accordo di non denunciare Tancredi Di Sant’Erasmo per il plagio dell’abito di Botteri.