Sull'account X dell'Isola dei Famosi è stato pubblicato un video in cui si sente Chiara Balistreri criticare Mario Adinolfi per via delle sue idee: "Le coppie che hanno rovinato i figli sono quasi sempre etero". Anche Jasmin Salvati e Teresanna Pugliese si sono dette d'accordo con la loro compagna d'avventura, ma Mario è rimasto fermo con la sua idea.

Le critiche di Chiara a Mario

Trascorrendo molto tempo insieme all'Isola dei Famosi, i concorrenti hanno anche modo di confrontarsi su diversi temi.

Nel pomeriggio di martedì 10 giugno, Chiara Balistreri è tornata a criticare Mario Adinolfi: "Sai cosa frega ad un bambino adottato se si tratta una coppia omosessuale o etero?".

Anche Jasmin Salvati si è detta in linea col pensiero della naufraga: "Il problema è la società non le coppie omosessuali, perché è la società che lo rende sbagliato". Nel momento in cui Adinolfi ha chiesto alle due concorrenti di esporre meglio il loro pensiero, Balistreri ha proseguito: "Le coppie che hanno rovinato i figli sono quasi sempre etero".

In disaccordo con la 25enne, Mario Adinolfi ha replicato ribadendo il suo credo: "Perché sono tutte famiglie dove si nasce naturalmente. Che ragionamento è?".

"Il problema è la società, non due genitori omosessuali"

Chiara e Jasmin non condividono le idee di Mario. Voi cosa ne pensate?#Isola pic.twitter.com/169jMHLLzW — L'Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) June 10, 2025

La reazione di alcuni utenti del web

Alle parole di Mario Adinolfi, diversi utenti del web hanno espresso la loro opinione in merito.

"Il problema sono questi animali da reality che pur di mostrarsi dimostrano solo ignoranza e presunzione", "In effetti, Mario essendo cresciuto in una famiglia tradizionale mi sembra cresciuto proprio bene", "Mario evolviti, siamo nel 2025 non essere così primitivo", "Persone come Mario Adinolfi non possono stare in un reality perché diseducative", "Ma anziché stare senza fare nulla dalla mattina alla sera, perché non vi date da fare su Playa Dos? Per fino Cristina si è arrabbiata", "Pensiamo che certi argomenti non andrebbero trattati in un reality in cui ad un fanatico cattolico politico navigato si contrappongono dei ragazzini. Non è un confronto di pari livello per temi così delicati".

Isola: daytime 34^ giorno

Sono trascorsi 34 giorni dallo sbarco dei naufraghi in Honduras.

In questi giorni, i concorrenti hanno avuto un dolce risveglio grazie alla conquista della moka per il caffé. Il momento di felicità, però, è durato davvero poco perché Cristina Plevani si è lamentata di quei compagni d'avventura che non collaborano col gruppo. Inoltre il fatto di aver perso i paguri ha scatenato un piccolo battibecco tra Patrizia Rossetti e Cristina. Sull'Ultima Spiaggia invece, la convivenza tra Ahlam El Brinis e Dino Giarrusso prosegue in salita: l'influencer non tollera più i modi di fare del suo compagno d'avventura.