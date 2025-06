Il prossimo eliminato de L’Isola dei Famosi sarà uno tra Jasmin Salvati, Loredana Cannata e Teresanna Pugliese. Le tre naufraghe sono al televoto che si chiuderà durante la diretta dell'11 giugno. Secondo i risultati del sondaggio pubblicato su Grande Fratello ForumFree e aggiornato alle ore 8 del 6 giugno, su un totale di 241 voti, a rischiare maggiormente l’eliminazione sarebbe Jasmin. Sarebbero, quindi, salve sia Loredana che Teresanna.

Jasmin rischia l'eliminazione l'11 giugno: pronostici per L’Isola dei Famosi

Dopo le eliminazioni di Dino Giarrusso e Ahlam El Brinis avvenute nella scorsa diretta, ne seguirà un'altra nella puntata dell'Isola dei famosi che andrà in onda mercoledì 11 giugno.

Il televoto è tutto al femminile, visto che in sfida ci sono Teresanna Pugliese, Loredana Cannata e Jasmin Salvati. Quest'ultima è riuscita a superare il televoto flash durante la diretta del 4 giugno, ma potrebbe non farcela in questo nuovo televoto. Secondo i dati del sondaggio lanciato dal Grande Fratello ForumFree, Jasmin sarebbe la naufraga meno votata con solo il 23,24% dei consensi. Un dato che non stupisce dopo quanto accaduto nei giorni scorsi tra Jasmin e Chiara, con la prima che ha accusato la seconda di voler strumentalizzare il suo passato di violenze subite da un ex fidanzato" per visibilità. Parole che hanno indignato e non poco il pubblico a casa che ora potrebbe decidere di eliminarla.

Teresanna e Loredana si salvano all'eliminazione secondo i sondaggi

Se Jasmin al momento si trova in fondo alla classifica, il secondo posto viene invece occupato da Loredana, votata dal 38,17% dei partecipanti al sondaggio. Preferita dal pubblico, Teresanna occupa il primo gradino del podio con il 38,59% dei voti. Se i dati del sondaggio venissero confermati anche dal verdetto ufficiale del televoto, Teresanna e Loredana sarebbero salve. Jasmin, invece, dovrebbe abbandonare la Playa e raggiungere l'ultima spiaggia dove, attualmente, vivono Dino e Ahlam. La nuova eliminata dovrà decidere se cogliere questa seconda possibilità e rimanere in gioco oppure se declinare l'offerta e tornare subito in Italia.

Per scoprire cosa succederà non resta che sintonizzarsi su Canale 5 mercoledì 11 giugno a partire dalle 21:25. Ad attendere i telespettatori saranno come sempre Veronica Gentili affiancata dall’opinionista Simona Ventura.

Ascolti stabili per l'Isola dei famosi

Dopo cinque puntate, il bilancio degli ascolti di questa edizione dell'Isola dei famosi non è del tutto negativo. La quinta puntata ha fatto registrare una media di 1,7 milioni di telespettatori per uno share del 13,3%. Numeri simili alla puntata precedente del 28 maggio. Il reality non ha più perso spettatori come invece accaduto nelle prime tre puntate e questo è un segnale incoraggiante per Mediaset.