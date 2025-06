Durante l'ottava puntata dell'Isola dei Famosi andata in onda mercoledì 18 giugno, c'è stato un acceso scontro tra Dino Giarrusso e Cristina Plevani. Tutto è partito perché il giornalista si è risentito di essere stato definito "fastidioso" dalla compagna d'avventura: "Cos'ha fatto negli ultimi 25 anni di vita? Dopo il Grande Fratello non ha fatto nulla".

Scintille tra Giarrusso e Plevani

Cristina Plevani per descrivere Dino Giarrusso ha utilizzato il paragone della sabbia nelle mutande. Tale affermazione, però, non è affatto piaciuta al diretto interessato al punto che ha iniziato ad offendere la naufraga: "Che cosa ha fatto negli ultimi 25 anni di vita?

È una che ha vinto la prima edizione del Grande Fratello e poi non ha fatto nulla". A quel punto Cristina ha prontamente replicato: "Dino è un classista che giudica le persone dal titolo di studio". Cristina Plevani ha anche sostenuto che Giarrusso da quando è arrivato all'Isola dei Famosi non ha fatto altro che parlare dei suoi titoli di studio e delle persone famose che ha conosciuto in questi anni.

Dal canto suo Giarrusso ha nuovamente ribattuto sostenendo di aver lottato per anni contro il classismo, ma al tempo stesso non si lascia definire "fastidioso" da una persona che professionalmente è sparita. Dopo aver compreso di aver esagerato, il naufrago si è scusato con la compagna d'avventura ma Plevani è rimasta del suo pensiero.

"Negli ultimi 25 anni di vita Cristina non ha fatto NIENTE"

Alcuni Naufraghi pensano che Cristina sia poco collaborativa.#Isola pic.twitter.com/LOprkwUW5A — L'Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) June 18, 2025

La reazione di Simona Ventura e Giuseppe Cruciani

In seguito al botta e risposta tra Cristina e Dino, dallo studio Simona Ventura ha prontamente difeso Plevani: "Una che vince il GF e poi si mette a fare un lavoro normale, per me è solamente da applausi". Anche Giuseppe Cruciani in qualità di opinionista per una notte ha criticato Giarrusso, sostenendo che il suo pensiero sia stato fuori luogo: "Non è che se uno non va in tv o non partecipa ai programmi non lavora". A seguire Cruciani ha ribadito che Cristina non ha bisogno di essere difesa perché sa farlo da sola, ma in questi anni ha fatto molti lavori dignitosi nonostante sia sparita dal piccolo schermo.

Il commento di alcuni utenti del web

Sull'account X del reality show, diversi utenti hanno espresso un loro commento sulla querelle Giarrusso-Plevani.

"Visto che Dino si vanta di essere un direttore di giornale, imparasse a coniugare bene i verbi", "A me Giarrusso non sta simpatico, ma non è reato dire che Cristina Plevani in 25 anni è sparita dalla televisione. Sicuramente ha lavorato, ma non in tv", "Giarrusso è il classico radical chic che distingue le persone in base al titolo di studio e al portafoglio", "Mi sono piaciuti molti Simona Ventura e Cruciani in difesa di Cristina":