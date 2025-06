All'Isola dei Famosi è scoppiata un'accesa discussione tra Jasmin Salvati e Chiara Balistreri. La nuova concorrente ha accusato la "veterana" di aver strumentalizzato la sua storia: "Sei qui per visibilità come tutto quello che hai fatto".

L'anno scorso Chiara è stata più volte ospite a Verissimo per parlare della relazione tossica con il suo ex ragazzo: dopo essere stata picchiata dal fidanzato, la 23enne ha avuto il coraggio di denunciare il suo ex.

È scontro tra Chiara e Jasmin

Per rimpiazzare i naufraghi che si sono ritirati, la produzione dell'Isola dei Famosi ha deciso di far sbarcare in Honduras tre nuovi concorrenti: Jey Lillo, Ahlam El Brinis e Jasmin Salvati.

In particolare, quest'ultima ha avuto uno scontro piuttosto acceso con Chiara Balistreri. Secondo la nuova concorrente, Chiara e Teresanna starebbero affrontando un'avventura di coppia, dove se una litiga con un concorrente di conseguenza si risente anche l'altra. Nel momento in cui Jasmin si è confrontata con Chiara, tra le due è scoppiato un litigio perché Salvati ha accusato Balistreri di aver strumentalizzato la sua storia: "Sei qua per visibilità come tutto quello che hai fatto". Dal canto suo Chiara ha chiesto se stesse dicendo veramente oppure no: "Che grande donna che sei". A quel punto Jasmin Salvati ha rincarato la dose, spiegando che anche lei ha alle spalle un passato difficile: "Tutti si espongono per visibilità".

"Sei qua per visibilità, come tutte le altre cose che hai fatto"

I toni si accendono tra Jasmin e Chiara.#Isola pic.twitter.com/bBye9nR7B0 — L'Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) June 2, 2025

La reazione della famiglia Balistreri

Le insinuazioni di Jasmin Salvati nei confronti di Chiara Balistreri non sono affatto passate inosservate alla famiglia di quest'ultima.

In un post sono stati chiesti provvedimenti per la nuova concorrente: "Siamo indignati per le parole espresse da Jasmin. Un messaggio del genere non può essere assolutamente tollerato".

La famiglia di Chiara ha ribadito che una donna non può assolutamente permettersi di esprimere un pensiero simile su una ragazza vittima di un amore tossico.

Il commento di alcuni utenti del web

Sulla pagina X ufficiale del reality show, diversi utenti hanno espresso un loro commento sulla lite tra Jasmin e Chiara.

"Che schifo tirare in ballo il passato di Chiara. Tale attaccato da una donna è ancora più deplorevole", "Io vorrei dire a Jasmin che l'Isola dei Famosi non è Italia Shore, quindi questi giochini non convincono nessuno. Informati prima di parlare", "Salvati è davvero pessima. Lei è la prima che fa tutto per visibilità, tipo sbarcare in Honduras per creare dinamiche col suo ex Spadino. Menomale che lui ha deciso di abbandonare il programma prima del suo arrivo", "Le parole di Jasmin sono una mancanza di rispetto a tutte le donne vittime di un amore tossico".