Hatice piangerà tra le braccia di Bahar e le chiederà perdono nelle prossime puntate de La forza di una donna: "Ti ho abbandonata", dirà, "Niente è più difficile che vivere senza l'amore di una mamma".

Le anticipazioni rivelano che Bahar si ammalerà e un improvviso peggioramento la farà finire in ospedale. Hatice saprà solo in quel momento che sua figlia soffre di una malattia del sangue e si sentirà profondamente in colpa. Bahar perdonerà sua madre e proverà a tranquillizzarla.

La difficile convivenza con Sirin a casa di Hatice

Le anticipazioni de La forza di una donna raccontano che Bahar e i suoi bambini si trasferiranno a casa di Hatice.

Sirin fingerà di accogliere sua sorella, ma in realtà continuerà a covare odio verso di lei e verso i suoi nipotini. Anche Hatice apparirà piuttosto infastidita dalla presenza di sua figlia in casa, tanto che i bambini non si sentiranno liberi di giocare per paura che la nonna si arrabbi. Una sera, Bahar, Hatice e Enver, saranno invitati ad uno spettacolo di Ceyda e lasceranno da soli i bambini con Sirin.

Quest'ultima sarà pessima con Doruk e Nisan, tanto che li lascerà da soli e si chiuderà nella sua stanza. I bambini avranno paura di addormentarsi da soli e telefoneranno alla loro madre usando il telefono di Sirin. Bahar penserà che si tratti della molestatrice e non risponderà alla telefonata, ma quando tornerà a casa i suoi bambini le diranno di averle telefonato.

Doruk e Nisan faranno tremare Sirin con la loro affermazione, perché la ragazza rischierà di essere scoperta. Proprio quando Bahar prenderà il suo telefono per controllare il numero, insospettita, avrà un mancamento e la situazione si farà piuttosto grave. La donna batterà la testa e i bambini saranno a dir poco disperati nel vedere il sangue della loro madre. I soccorsi arriveranno tempestivamente e Bahar sarà ricoverata in ospedale.

La paura di perdere Bahar

Nelle prossime puntate de La forza di una donna, Bahar finirà in ospedale perché la sua situazione peggiorerà improvvisamente. I medici saranno molto chiari con Hatice e Enver e finalmente i due sapranno che Bahar è molto malata. Hatice scoprirà che sua figlia ha una gravissima forma di anemia che richiede un trapianto di midollo e cure immediate.

Quando Bahar si risveglierà riabbraccerà i suoi bambini, ma a sorprenderla sarà Hatice. Per la prima volta, la donna non avrà paura di esprimere i suoi sentimenti e dirà a Bahar quanto la ama. In lacrime, la donna chiederà perdono a sua figlia per non esserle stata vicina, incolpandosi della sua malattia. "Se ti fosse stata accanto non ti saresti ammalata", continuerà a ripetere Hatice, "Niente è più difficile che crescere senza l'amore di una mamma". Bahar proverà a tranquillizzare Hatice dicendole che la sua malattia non dipende dal suo stile di vita. "Ti ho abbandonata", dirà la donna in lacrime. L'emozionante abbraccio restituirà a madre e figlia tutto il tempo perduto.

Hatice è succube di sua figlia Sirin

Nelle puntate in onda in Italia, Hatice è gelida con Bahar e i suoi nipotini, Doruk e Nisan. Spesso, però, la donna piange pensando a loro e quindi è già chiaro che Hatice stia indossando una maschera. Ma perché la donna finge di essere così dura con la sua primogenita? La causa è da cercare in Sirin, la figlia minore che ha gravi problemi psicologici. La ragazza è morbosamente gelosa di Bahar e già due volte ha tentato di togliersi la vita. Hatice è terrorizzata dalle reazioni di sua figlia ed è diventata succube di ogni sua richiesta. Enver ha capito che Sirin non fa altro che tenerli in pugno con i suoi ricatti morali, ma Hatice non riesce ad essere se stessa con Bahar e preferisce tenerla fuori dalla sua vita.