Le anticipazioni turche de La forza di una donna rivelano che nel corso dei prossimi episodi della soap Bahar dovrà fare i conti con una notizia che la lascerà profondamente sconvolta. La donna, dopo una serie di malori improvvisi, deciderà di sottoporsi a degli accertamenti medici, scoprendo di essere gravemente malata.

I medici le consiglieranno di non prendere sottogamba la sua malattia, dato che si tratta di una gravissima forma di anemia: un verdetto che getterà nella disperazione la donna, preoccupata in primis per le sorti dei suoi figli.

Bahar scopre di essere gravemente malata: anticipazioni turche La forza di una donna

La vita di Bahar non sarà per niente semplice nel corso dei prossimi episodi della soap opera in programma su Canale 5.

La donna, stremata dal suo lavoro, comincerà ad avere dei malesseri che si riveleranno preoccupanti per la sua salute, tanto da decidere di sottoporsi a un controllo medico.

Bahar scoprirà di essere gravemente malata, in quanto affetta da un'anemia che potrebbe rivelarsi fatale. Un choc per la protagonista femminile della soap opera, la quale vedrà crollarsi il mondo addosso.

Bahar disperata per la sua grave malattia

Le anticipazioni turche de La forza di una donna rivelano che i medici consiglieranno a Bahar di non sottovalutare la delicatissima situazione che sta vivendo, dato che la malattia potrebbe peggiorare da un momento all'altro e le prescriveranno degli ulteriori accertamenti.

La donna, disperata per il suo stato di salute, andrà in panico e deciderà di non fare gli altri controlli che le sono stati consigliati, in ansia in primis per il futuro dei suoi figli.

Bahar sa benissimo che il sostentamento dei suoi due amati bambini dipende solo ed esclusivamente da lei e dai suoi sforzi, motivo per il quale continuerà a lavorare incessantemente, incurante del suo stato di salute.

Crescono gli ascolti de La forza di una donna su Canale 5

In attesa di questi nuovi episodi della soap, prosegue l'ondata positiva dal punto di vista degli ascolti, nella fascia del primo pomeriggio di Canale 5.

La forza di una donna, in questa seconda settimana di programmazione, sta registrando una media superiore al 20% di share, con punte che hanno già toccato il muro del 23% durante la messa in onda in daytime.

Risultati estremamente positivi per questa nuova serie e che fanno ben sperare anche per il lancio dell'altra soap estiva proveniente sempre dalla Turchia, dal titolo Forbidden Fruit, in programma a partire dal prossimo mese di luglio in daytime, nello slot orario che va dalle 15:40 alle 17.