Negli episidi della soap tv La forza di una donna in onda su Canale 5 dal 23 al 27 giugno 2025, Hatice e Sirin tenteranno di togliersi la vita e finiranno in gravi condizioni in ospedale. Le due donne riusciranno a salvarsi e Sirin, una volta tornata a casa, cercherà ossessivamente il cellulare di Sarp. Bahar, invece, riuscirà a convincere Yusuf a non sfrattarla.

Sirin e Hatice tentano il suicidio, Bahar non viene sfrattata

Bahar, dopo aver ricevuto la lettera di sfratto da parte di Yusuf, cercherà disperatamente una via d'uscita. Hatice troverà la figlia Sirin in fin di vita e si farà prendere dalla disperazione.

Hatice tenterà a sua volta un gesto estremo per mettere fine una volta per tutte alle sue sofferenze. Entrambe le donne saranno in condizioni gravissime dopo il doppio tentativo di suicidio. Mentre Hatice continuerà a versare in gravi condizioni in terapia intensiva, Sirin si riprenderà e sarà ormai vicina alle dimissioni. Hikmet aiuterà Bahar a non perdere la casa e convincerà Yusuf a non cacciarla dall'appartamento.

La protagonista vorrà andare a far visita alla madre in ospedale, ma Enver glielo vieterà per non turbare Sirin. La dottoressa Jale però, cercherà di aiutare di nascosto Bahar.

Sirin cerca il cellulare di Sarp: anticipazioni al 27 giugno

Sirin, dopo essere stata dimessa, farà ritorno a casa accompagnata da Enver. La ragazza capirà che il patrigno ha ritrovato il telefono dove sono contenute le prove sulla morte di Sarp e, a questo punto, Sirin con una scusa, riuscirà a restare a casa da sola per cercare il telefono.

Il cellulare di Sarp diventerà una vera e propria ossessione non solo per Sirin ma anche per Enver, il quale si convincerà sempre più che Sirin abbia bisogno urgente di uno psichiatra. Hatice comincerà a stare meglio e sarà preoccupata per la figlia minore. Bahar racconterà ai figli una storia prima di addormentarli e ricorderà il giorno delle nozze con Sarp e il loro primo viaggio insieme.

Buona partenza per La forza di una donna

Gli ascolti della nuova dizi turca, in queste prime settimane di programmazione, sono più che soddisfacenti. La forza di una donna, dallo scorso 3 giugno ad oggi, è riuscita a conquistare giornalmente una media di 1,9 milioni di telespettatori per uno share del 20%.

Dati che potrebbero ulteriormente migliorare con il passare delle puntate, quando la trama entrerà ancor più nel vivo. Da considerare anche che la soap che narra le vicende di Bahar, dal mese di luglio si allungherà di una mezz'ora, visto che occuperà anche lo slot orario che verrà lasciato libero da Tradimento. Quindi, durante l'estate, La forza di una donna andrà in onda dal lunedì al venerdì dalle 14:10 alle 15:30.