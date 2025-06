La nuova soap turca La forza di una donna, debutterà su Canale 5 martedì 3 giugno, occupando lo slot orario lasciato libero da Uomini e donne. La serie narra le vicende di una giovane madre, Bahar, rimasta vedova prematuramente e con due figli piccoli da crescere. La donna si troverà a dover affrontare una grave crisi economica che la porteranno a trasferirsi in un quartiere povero e malfamato a seguito di uno sfratto giunto senza preavviso.

La forza di una donna narra la storia di Buhar, una giovane vedova con due figli

Mediaset è pronto ad accogliere nel suo palinsesto un nuovo prodotto turco, dal titolo La forza di una donna.

Le puntate dello sceneggiato andranno in onda dalle 14:45 alle 16, dal lunedì al venerdì. Dalle anticipazioni provenienti dalla Turchia, dove la soap è andata in onda dal 2017 al 2020, è possibile apprendere che La forza di una donna sarà incentrata sulla storia di Bahar, una giovane madre, rimasta vedova improvvisamente e con due figli piccoli da crescere. Emergerà sin da subito come la protagonista sia una figura femminile coraggiosa, con la capacità di adattarsi e reagire alle sofferenze. Nonostante le ristrettezze economiche, Bahar riuscirà a non far pesare ai piccoli Nisan e Donuk le condizioni di vita precarie in cui sono costretti a vivere, anche se non sarà affatto facile. A distanza di vent'anni, la madre di Buhar tornerà nella sua vita e questo darà il via a nuovi scenari che si preannunciano ricchi di colpi di scena.

Entrerà in gioco anche Sirin, la sorellastra di Buhar, la quale si rivelerà essere un personaggio privo di scrupoli.

Il marito di Buhar muore in un incidente, lei viene sfrattata: trame dal 3 al 6/06

Nelle prime puntate de La forza di una donna, Buhar si troverà ad affrontare la morte dei nonni, che l'hanno cresciuta sin da piccola dopo l'abbandono della madre. La donna incontrerà poi Sarp, il grande amore della sua vita, con il quale avrà due bambini, Busan e Doruk. Purtroppo, dopo qualche anno, Sarp morirà in un tragico incidente lasciando vedova Bahar. Sarà proprio a quel punto che la ragazza, in difficoltà economica, si vedrà costretta a trasferirsi in un quartiere malfamato. Dopo essere stata sfrattata richiederà anche un sussidio al Governo, che però non otterrà.

Nel frattempo, sua madre Hatice, ricomparirà nella sua vita, dichiarando al governatorato di essere in grado di provvedere a sua figlia.

La forza di una donna si compone di tre stagioni

La serie, nel formato originale turco, si compone di tre stagioni per un totale di 81 puntate della durata di 120 minuti ciascuna. Nella versione italiana, le puntate avranno invece una durata di 40-45 minuti. La forza di una donna ha ottenuto diversi riconoscimenti internazionali come il Premio Speciale ai Tokyo Drama Awards nel 2018.