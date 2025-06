Le anticipazioni turche de La forza di una donna, rivelano che nei prossimi episodi in onda in Italia, l'attenzione verrà focalizzata su Nisan. Nessuno dei suoi familiari si ricorderà di farle gli auguri il giorno del suo compleanno, e lei scoppierà in lacrime. Una dimenticanza dovuta non solo alle condizioni di salute di Bahar, ma anche alle preoccupazioni provocate da Sirin, che fingerà di essere stata aggredita per attirare l'attenzione dei genitori. In questo clima teso, nessuno penserà all'anniversario della nascita di Nisan.

Sirin non si rassegnerà alla presenza di Bahar

Le anticipazioni de La forza di una donna raccontano che Bahar e i suoi figli si sistemeranno a casa di Hatice. Non sarà una decisione facile da prendere, ma ad incoraggiarla sarà inaspettatamente Sirin che dirà ai suoi genitori che vuole vivere con sua sorella. Doruk e Nisan saranno entusiasti restare in pianta stabile con il nonno Enver, che non farà mancare loro il suo affetto.

Ben presto Hatice ritroverà una buona intesa con sua figlia Bahar, alla quale inizialmente aveva rifiutato di dare ospitalità. Le due si abbracceranno, pronte a voltare pagina.

Tutto sembrerà essere tornato in ordine, ma ben presto Sirin inizierà ad essere gelosa di sua sorella e dei suoi nipoti, così deciderà di prendere delle contromisure per riportare su di sé l'attenzione dei genitori.

La ragazza, aiutata dal suo amico Levant, dopo un'uscita serale non farà ritorno a casa, tenendo tutti con il fiato sospeso. In giorno seguente rivelerà a sua madre di essere stata aggredita dal parco, e scoppierà in lacrime dicendole di non sentirsi più apprezzata in famiglia come lo era un tempo. A quel punto Hatice e suo marito deciderà di vendere la casa e dividere il ricavato tra le due figlie, in modo da non scontentare nessuno e da permettere a Bahar di trovarsi una nuova abitazione.

Un giorno triste per Nisan

La piccola Nisan, ignara della tensione in casa, si sveglierà di ottimo umore, pronta a festeggiare una ricorrenza importante: il suo compleanno. Nessuno dei suoi familiari le farà però gli auguri; non troverà neppure la torta che tanto avrebbe desiderato.

A pranzo, la bambina non riuscirà più a tenere il suo malumore, e scoppierà in un pianto liberatorio. Nisan davanti a tutta la famiglia esclamerà: "Oggi era il mio compleanno". Tutti si scuseranno con lei, Bahar si farà avanti promettendole di organizzare una festa per l'indomani.

Enver diviso tra sua figlia Sirin e Bahar

Nelle puntate in onda in Italia, Nisan sta attraversando un periodo piuttosto difficile, in quanto i suoi compagni di scuola tendono spesso ad isolarla. La bambina non vuole pesare ulteriormente su sua madre che ha già tanti problemi economici, ma a volte non riesce a trattenere la tristezza e si lascia andare. Bahar sta facendo di tutto per poter crescere i suoi bambini, ed offirgli tutto ciò di cui loro hanno bisogno.

A darle una grossa mano c'è Enver, il marito di sua madre, che Nisan e Doruk considerano loro nonno. L'uomo fa quello che può, ma è frenato da sua moglie Hatice e da sua figlia Sirin. Quest'ultima, in particolare, ha una mente fragile ed è molto gelosa di sua sorella.