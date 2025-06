Sirin inizierà a pedinare Arif e a tormenterà Bahar con delle telefonate mute nelle prossime puntate de La forza di una donna.

Lo scopo di Sirin sarà quello di far impazzire Bahar e inizierà a tormentarla chiamandola anche di notte. Nel frattempo, la ragazza metterà gli occhi su Arif, che vede sempre più vicino a sua sorella. Sirin fingerà di voler affittare una casa e riuscirà ad ottenere il numero dell'uomo. Quando tornerà dai suoi genitori, inventerà di avere un fidanzato e descriverà Arif.

La forte delusione di Bahar

Le anticipazioni de La forza di una donna raccontano che la personalità di Sirin si farà sempre più inquietante e diventerà un vero e proprio incubo per Bahar.

Tutto avrà inizio quando Bahar leggerà gli sms sul telefono di Sarp e scoprirà che suo marito amava un'altra donna. La protagonista sarà a dir poco disperata, tanto che faticherà ad alzarsi dal letto e occuparsi dei suoi amati bambini. Bahar potrà contare sull'aiuto di Ceyda e di Arif. Quest'ultimo accompagnerà i piccoli Doruk e Nisan a scuola e Sirin inizierà a pedinarlo.

Sarà chiaro che la ragazza inizierà ad avere una nuova ossessione anche per Arif, perché penserà che sia diventato il nuovo fidanzato di Bahar. Al momento giusto, Sirin si avvicinerà ad Arif per conoscerlo e gli chiederà il suo numero di telefono, fingendosi interessata ad affittare uno degli appartamenti del quartiere. Quando tornerà a casa, Sirin mentirà ai suoi genitori dicendo loro che ha un nuovo fidanzato e lo descriverà pensando ad Arif.

La ragazza dirà che il suo ragazzo è il proprietario di un bar e la sua famiglia ha anche diverse proprietà immobiliari. Nessuno potrà immaginare che si tratta dell'ennesima menzogna di Sirin, anche perché poco dopo si presenterà a casa con un suo amico che le reggerà il gioco e confermerà le sue bugie agli ignari genitori.

Un nuovo problema per Bahar

Nelle prossime puntate de La forza di una donna, Bahar soffrirà molto per il presunto tradimento di Sarp. La donna si rialzerà solo per amore dei suoi figli, ma non sarà facile per lei affrontare le difficoltà della vita senza il ricordo confortante del suo amato Sarp. Bahar non immaginerà nemmeno che i messaggi che ha letto sono frutto della pazzia di sua sorella.

Emergerà, infatti, che Sirin si scriveva messaggi d'amore usando il telefono di Sarp per alimentare la sua fantasia. Bahar inizierà a domandarsi chi possa essere l'amante di suo marito e tutto quello che avrà a disposizione sarà il numero di Sirin. Bahar le telefonerà per saperne di più e la ragazza sarà molto divertita da tutto questo. Sirin inizierà a tormentare sua sorella telefonando in tutte le ore del giorno e della notte. Bahar sarà sempre più disperata, perché la ragazza diventerà una vera e propria stalker con lei. In uno dei suoi momenti di rabbia, Sirin telefonerà a Bahar e le farà ascoltare una canzone che la legava a Sarp, toccando un tasto ancora dolente. La protagonista ripenserà a uno dei tanti momenti felici, in cui quella canzone risuonava in un locale, ignara che Sirin abbia spiato lei e suo marito per tutto il tempo.

Le bugie di Sirin e il suo grave disagio

Nelle puntate in onda attualmente in Italia, Sirin ha già dato modo di dubitare della sua sanità mentale. La ragazza, infatti, mente spudoratamente ai suoi genitori e le sue non sono delle bugie innocenti. Sirin ha raccontato a sua madre che Sarp la molestava e che ha approfittato della sua giovane età. Hatice è succube di sua figlia perché quattro anni prima Sirin ha tentato il suicidio e per questo tenta sempre di assecondarla.

La donna ha chiuso i rapporti con Bahar per accontentare Sirin, ma quando suo marito le ha chiesto aiuto non ha resistito. Hatice è andata da Bahar per prendersi cura dei suoi bambini, senza dire nulla a Sirin. Quando quest'ultima si è accorta della bugia di sua madre ha distrutto la casa e ha tentato il suicidio. Adesso madre e figlia sono in ospedale, perché quando Hatice ha visto sua figlia in quelle condizioni ha rivolto il coltello verso di sé e si è colpita.