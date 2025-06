Le anticipazioni de La forza di una donna, relative alle puntate in onda su Canale 5 dal 16 al 20 giugno, rivelano che Bahar si troverà ad affrontare nuove difficoltà: non solo si sentirà male al lavoro, ma rischierà anche di essere sfrattata dall'appartamento in cui vive con i due figli. Tutto accadrà proprio mentre i bambini si ammaleranno e lei sarà costretta a chiedere aiuto al nonno Enver.

Bahar sviene al lavoro nei nuovi episodi de La forza di una donna

Stremata dai doppi turni di lavoro, Bahar perderà i sensi mentre sarà in stireria e durante la caduta romperà un ferro da stiro.

Sema pretenderà che la donna ripaghi il danno, ma Bahar non avrà il denaro necessario. A questo punto, la protagonista avrà timore di perdere il lavoro. Enver cercherà di convincere Hatice ad accettare Bahar e i bambini nella sua vita, ma la donna non ne vorrà sapere. Sirin invece, chiamata a rispondere delle numerose assenze a scuola, si giustificherà dando la colpa alla madre.

Yeliz convincerà Bahar ad andare a una festa di compleanno con lo scopo di farle incontrare Hakan. Quest'ultimo capirà di non avere speranze di conquistare l'amore di Bahar.

Yusuf vuole sfrattare Bahar: anticipazioni dal 16 al 20 giugno

Una brutta notizia sconvolgerà la vita di Bahar, dato che riceverà una lettera di sfratto da parte di Yusuf. La giovane mamma andrà a chiedere aiuto ad Arif, ma lui si rifiuterà di ascoltarla.

Successivamente, Bahar scoprirà che la foto del marito defunto Sarp è sparita e verrà a sapere che è stata Nisan a gettarla via. La donna avrà una discussione con la bambina che finirà in lacrime. I due bambini si ammaleranno e la protagonista, che non potrà permettersi di perdere neppure un giorno di lavoro, sarà costretta a chiedere aiuto a nonno Enver. L'uomo non sarà in grado di accudire i nipoti e sarà Hatice a intervenire per risolvere la situazione. Quando Sirin scoprirà che la madre ha aiutato la sorellastra avrà una crisi di gelosia e di rabbia.

La forza di una donna si attesta sul 20% di share

La forza di una donna, la soap tv turca che ha debuttato lo scorso 3 giugno nel daytime di Canale 5, ha già conquistato il pubblico.

In queste prime settimane di programmazione, si è attestata su una media giornaliera di 2 milioni di telespettatori per uno share del 20%. Numeri più che buoni per Mediaset, che continua a puntare sui prodotti turchi per riempire il palinsesto. Scelte che si sono rivelate vincenti visto che, oltre a La forza di una donna, anche La notte nel cuore, è riuscita a entrare subito nel cuore del pubblico italiano. Lo sceneggiato che narra le vicende di Nuh e Melek, ogni domenica sera è seguito da una media di 2 milioni telespettatori per uno share del 14%.